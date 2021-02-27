جامعة النيل الأهلية تناقش مستقبل التعليم في مصر ورؤى التطوير

تستضيف كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، عبر البث الحي المباشر؛ من خلال تقنية (ZOOM) في السابعة مساء الأحد الموافق 7 مارس المقبل ؛ محاضرة موسعة حول "مستقبل التعليم في مصر.. الوضع الراهن وروئ التطوير"؛ تستضيف فيها الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق ؛ والدكتور أحمد جمال الدين ؛ وزير التعليم والتعليم العالي الأسبق ؛ والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق ؛ ويدير اللقاء الدكتور حسن يوسف علي ؛ عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية.





وأكد الدكتور طارق خليل ؛ رئيس جامعة النيل الأهلية على أهمية موضوع الندوة في الوقت الراهن لما تتعرض له العملية التعليمية من إشكاليات خاصة بعد توقف التعليم المباشر في الفصول وانتشار التعليم عن بعد وتطرح الندوة موضوع غاية في الأهمية وهو ( مستقبل التعليم في مصر ورؤي التطوير).





وقال رئيس جامعة النيل؛ إن الخبرة العملية النادرة في الندوة يقدمها وزراء التعليم والتعليم العالي بما يمثلوه من رموز وقامات علمية وفكرية وبحثية قادرة علي تحليل وتأطير الوضع الراهن ثم طرح الآليات العملية المطلوبة للحل والتطوير حتى نكون أمام مستوى مرضي للتعليم والعملية التعليمية بما يرفع كفاءة الطالب والمنظومة بأكملها في مصر.





وأوضح أن جامعة النيل هي أول جامعة بحثية فى مصر، حيث بدأت بالدراسات العليا و6 مراكز للأبحاث لجذب علماؤنا فى الخارج حتى يجدوا بيئة مناسبة من أجل تعليم أجيال على صناعة التكنولوجيا، فجامعة النيل لا توفر المعلومة فقط ، وإنما تخلقها أيضًا، كما تقدم البحث العلمي التطبيقي للمساهمة في حل مشكلات مصر ، كما تعمل الجامعة على إسهام البحث العلمي في الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.





في ذات السياق أشار الدكتور حسن يوسف علي ، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل الأهلية، ورئيس منظمة اقتصادي الشرق الأوسط الأسبق؛ وأستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة ولاية أوهايو، إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار الدور الأكاديمي والتعليمي الذي تقوم به جامعة النيل الأهلية وكلياتها وأقسامها المختلفة في دراسة ومناقشة تطورات الأوضاع الراهنة التي تتماس مع العملية التعليمية والبحث العلمي.





وأضاف أن الندوة نشاط من الأنشطة الثقافية التي تقوم بها كلية إدارة الأعمال خلال العام الدراسي لتواكب بها مجريات الأمور المتعلقة بعقد اللقاءات الهامة بنظام الأونلاين ؛ وتأتي استكمالا للموضوعات التي تناولتها جامعة النيل الأهلية فيما يخص تداعيات المشهد الراهن والتأثيرات التي أحدثها فيروس كورونا في المنطقة.





وأكد عميد كلية الإدارة بجامعة النيل الأهلية؛ أن اللقاء سيتابعه المئات من طلاب وأساتذة الجامعة؛ كما سيتابعه مجلس أمناء الجامعة برئاسة المفكر والسياسي عمرو موسى ؛ من خلال الأبليكشين الخاص بالنقل الشبكي؛ وسيتم بث المحاضرة مباشرة على الصفحة الرسمية لجامعة النيل الأهلية عبر فيسبوك، ليتابعها في ذات الوقت عدد كبير من المهتمين بالموضوع بعدد من الأسئلة والمداخلات التي يمكنها أن تعبر عن الواقع الحالي.