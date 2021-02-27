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اقتصاد

ارتفاع مفاجئ.. 4 جنيهات زيادة فى أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم

السبت 27/فبراير/2021 - 04:43 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
ارتفعت اسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت، بمتوسط 4 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوي جميع الأعيرة

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب  765 جنيها مقابل 761 جنيهًا  أمس بفارق 4 جنيهات.

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وسجل عيار 24 الأعلي فئة 874 جنيها مقابل 870 جنيها، بفارق زيادة بلغ 4 جنيهات.

وبلغ سعر  عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب  656 جنيها مقارنة بـ 652 جنيهًا أمس.

ووصل سعر  عيار 14 الأقل فئة بين الذهب  510 جنيهات بعد أن كان 506 جنيهات أمس .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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