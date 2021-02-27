ارتفاع مفاجئ.. 4 جنيهات زيادة فى أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب 765 جنيها مقابل 761 جنيهًا أمس بفارق 4 جنيهات.





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وسجل عيار 24 الأعلي فئة 874 جنيها مقابل 870 جنيها، بفارق زيادة بلغ 4 جنيهات.





وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 656 جنيها مقارنة بـ 652 جنيهًا أمس.





ووصل سعر عيار 14 الأقل فئة بين الذهب 510 جنيهات بعد أن كان 506 جنيهات أمس .



