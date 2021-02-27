انطلاق فعاليات مسابقة القرآن السنوية الثانية لحزب مستقبل وطن بديروط

انطلقت أمس فعاليات مسابقة القرآن السنوية الثانية من مقر أمانة مستقبل وطن بديروط لجميع المستويات وذلك تنفيذًا لرؤية حزب مستقبل وطن2030 للتنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب والنائب المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط .





وقال المهندس ياسر عمر إن المسابقة السنوية الثانية سوف يتم إجراؤها في جميع مقرات أمانات حزب مستقبل وطن بأسيوط علي مستوي المحافظة بداية من ديروط إلى مركز صدفا، مضيفا أن الفاعليات بدأت من المراكز الشمالية من ديروط طبقا لجدول زمني معين يستغرق شهرين لإجراء الاختبارات حتي تنتهي الفعاليات.





وقال النائب الدكتور علي مهران أمين مساعد حزب مستقبل وطن بأسيوط والمشرف العام على المسابقة أن مسابقة القرآن الكريم السنوية الثانية تتعاون فيها ثلاث أمانات أمانة العلاقات العامة وأمانة قطاع الأعمال وأمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية.





وتابع مهران أن هناك إضافة وتقييم مستويات التلاوة والترتيل والتجويد إلى المسابقة وسوف يكون هناك اختبارات للأصغر سنا من حفظة القرآن الكريم كاملًا علي مستوى المحافظة وسيتم اعطاؤهم جوائز قيمة على هامش احتفالات توزيع الجوائز.





وأشار النائب مصطفي الكحيلي أمين قطاع الأعمال إلى أن استمرار المسابقة كل عام تعطي حافزا للشباب والفتيات من أبناء الحزب على مستوي الوحدات المحلية والوحدات القاعدية للحزب، وحتى يكون حزب مستقبل وطن قاعدة عريضة من الشباب والأطفال وأسرهم داخل المجتمع المصري





وأضاف أن مسابقات القرآن الكريم داخل حزب مستقبل وطن تساعد علي نشر الفكر التقافي الوسطي والتسامح والبعد عن الفكر المتطرف.





وأوضحت النائبة هند جوزيف أمينة العلاقات العامة بالحزب أن المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن بأسيوط لها دور اجتماعي في نشر رسالة الحزب ورؤيته وسط القري والنجوع من خلال مسابقات القرآن الكريم والأنشطة الثقافية والاجتماعية.





وتابعت أن حزب مستقبل وطن يدعم الموهوبين والنابغين والمبدعين في كافة الأنشطة وأن حفظة القرآن الكريم يستحقون كل الدعم والمساندة من خلال حزب مستقبل وطن.





وقال هاني سلطان أمين أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية أن المسابقة بدأت من مركز ديروط وشارك فيها أكثر من مائتي متسابق في جميع المستويات من قري ومركز ديروط بحضور هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل بديروط بقيادة حامد الببلاوي أمين التنظيم ورشا نادي أمينة المرأة ومحمد صلاح العمده أمين الإعلام.