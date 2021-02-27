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أخبار البلد

السيسي يشيد بدور الكويت في المصالحة مع قطر

السبت 27/فبراير/2021 - 05:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إليه، فضلًا عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بأواصر العمل العربي المشترك.    

فيما طلب الرئيس نقل تحياته إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتهنئة حكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، ومؤكدًا متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيًا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

كما أعرب الرئيس عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة مؤكدا موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جدد الرئيس التأكيد في هذا الخصوص على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعيًا نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.
السيسي يشيد بدور الكويت في المصالحة مع قطر
السيسي يشيد بدور الكويت في المصالحة مع قطر
السيسي يشيد بدور الكويت في المصالحة مع قطر
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