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رياضة

مصطفي محمد يقود جالاتا سراي أمام إيرزوروم سبور

السبت 27/فبراير/2021 - 05:37 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف فريق جالاتا سراي والمحترف ضمن صفوفه المصري مصطفي محمد، لملاقاة منافسه إيرزوروم سبور في السادسة مساء بتوقيت القاهرة علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي: 

فيرناندو موسليرا 

هنري أونيكورو - أوجينكارو ايتيبو - عمر بايرام - دياندري يدلين - 

كريستيان لوينداما - مصطفى محمد - ماركوس دو ناسيمينتو تيكسيرا - إمري كلنتش 

 مصطفى محمد  -أردا توران - جيدسون فرنانديز

وحقق فريق جالاتا سراي 17 انتصارا في بطولة الدورى التركي وثلاث تعادلات وخسر 5 مباريات ليحتل صدارة الترتيب برفقة بشكتاش برصيد 54 نقطة . 

ومنذ انتقال مصطفى محمد للفريق التركي نجح في تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات في كل البطولات . 

ويحل فريق إيرزوروم سبورت المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 25 نقطة
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