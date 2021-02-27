دينية النواب: قرار عودة صلاة التراويح أسعد وأرضى المواطنين

أشاد النائب أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، بقرارات وزارة الأوقاف ،الأخيرة بشأن إقامة صلاة التراويح، وفق تشديد كبير على الإجراءات الاحترازية، معقبا "الناس كانت مشتاقة ومتلهفة لأداء التروايح من تاني"؛ مما يوجد شعورا من الفرحة والرضا لديهم، فضلا عن إيجاد "جوّ روحاني" لا مثيل له، خلال شهر رمضان المعظم.
وطالب "العبد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءت الإحترازية وطرق الوقاية من الإلتزام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة واستخدام المطهرات مما يعمل علي تقليل فرص الإصابة بالفيروس .
وأشار النائب إلى أن هذا القرار لاقى رد فعل واسعا من المواطنين، لذا نثمن جهود وزارة الأوقاف في مواجهة تداعيات الجائحة، ولا سيما أن الصلاة الجماعية بالمساجد، تأتي في أولي إهتمامات المواطنين.
وأعلنت وزارة الأوقاف، صباح اليوم، انعقاد صلاة القيام في رمضان، وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.
وصرح وكيل الوزارة لشئون المساجد، الدكتور نوح العيسوي، بأنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد؛ ستقام بإذن الله- تعالى- صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كل الضوابط القائمة والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد، سائلين الله- عز وجل- أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.