دينية النواب: قرار عودة صلاة التراويح أسعد وأرضى المواطنين

أشاد النائب أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، بقرارات وزارة الأوقاف ، الأخيرة بشأن إقامة صلاة التراويح ، وفق تشديد كبير على الإجراءات الاحترازية، معقبا "الناس كانت مشتاقة ومتلهفة لأداء التروايح من تاني"؛ مما يوجد شعورا من الفرحة والرضا لديهم، فضلا عن إيجاد "جوّ روحاني" لا مثيل له ، خلال شهر رمضان المعظم.





وطالب "العبد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، المواطنين ، بضرورة الالتزام بالإجراءت الإحترازية وطرق الوقاية من الإلتزام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة واستخدام المطهرات مما يعمل علي تقليل فرص الإصابة بالفيروس .





وأشار النائب إلى أن هذا القرار لاقى رد فعل واسعا من المواطنين، لذا نثمن جهود وزارة الأوقاف في مواجهة تداعيات الجائحة ، ولا سيما أن الصلاة الجماعية بالمساجد ، تأتي في أولي إهتمامات المواطنين.





وأعلنت وزارة الأوقاف، صباح اليوم، انعقاد صلاة القيام في رمضان ، وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.



