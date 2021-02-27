قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه إبتداءً من الغد الأحد ٢٨ فبراير سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على حسب المحافظة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات وعليه فإن الطلاب في المحافظات المبينة سوف يستكملون الامتحانات وفقا للجداول المرفقة.

وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شكاوى عديدة من اولياء الامور والمعلمين بشأن تعثر طلاب اولى ثانوي في الدخول على منصة الامتحان اليوم اثناء امتحاني اللغة العربية والاحياء .





وحرص وزير التربية والتعليم علىً الرد على اصحاب الشكاوى المرسلة عبر جروبات المعلمين علىً تطبيق واتس اب ، حيث قال في اول رد فعل له على هذه الشكاوى : انتظرونا مساء اليوم .





حيث وعد وزير التربية والتعليم جميع متابعيه بأن يكشف مساء اليوم عن تفاصيل ما حدث اليوم في امتحانات الصف الاول الثانوي الالكترونية ، وخطة الوزارة لحل اي مشاكل و التفاعل مع شكاوى الطلاب





وقال وزير التربية والتعليم : للعلم نوضح للجميع انه قد تمكن 552 ألفا و936 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة *89.1%*، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة *91.8%*، وبالتالي الدقة تقتضي ان نقول ان هناك مشاكل شبكات ل ١٠٪؜ من الطلاب في امتحان اليوم وهذا غير مرضي لنا وقد تواصلنا مع الاتصالات لتلاشي هذه المشكلة غدا ان شاء الله.





واضاف وزير التعليم : لا داعي للقفز على هذه الاستنتاجات.