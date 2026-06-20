أحمد حسن : مشروعات استثمارية جديدة بأرض الزمالك في أكتوبر لدعم خزينة النادي

كشف الإعلامي أحمد حسن أن هناك أكثر من مشروع استثماري يجري التخطيط له على الأرض الجديدة التابعة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، بهدف توفير سيولة مالية جديدة للنادي خلال الفترة المقبلة.

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وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر بالزمالك: هناك أكثر من مشروع استثماري في الأرض الجديدة بأكتوبر لضخ سيولة مالية».

ويأتي ذلك في إطار سعي إدارة الزمالك للاستفادة من الأرض الجديدة بشكل استثماري، بما يساهم في تنمية موارد النادي وتعزيز قدرته المالية خلال الفترة المقبلة.

يعقد في قادم الساعات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إجتماعا بعد وصول خطاب تخصيص الأرض البديلة لنادي الزمالك.

ويأتي ملف فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر على رأس جدول أعمال الاجتماع، وسيناقش المجلس الخطوات التنفيذية اللازمة بعد تخصيص الأرض البديلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالمشروع.

كما يشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالفريق الأول والاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

ويتطرق مجلس الإدارة أيضًا إلى بعض الأمور الإدارية والتنظيمية داخل النادي، إلى جانب مناقشة ملفات الألعاب الأخرى.

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك أخطرت الرباعي محمد عاطف ومصطفى الزناري وأحمد محمود بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق التي سوف تسبق الموسم الجديد.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الجهاز الإداري أخطر اللاعبين بالاستعداد للتواجد في التدريبات الجماعية للأبيض بمجرد تحديد موعد انطلاقها

وتابع: مصير الرباعي غير محسوم حتى الان بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل على سبيل البيع أو الإعارة ولكن عودتهم إجراء طبيعي حتى اتخاذ قرار نهائي بشأنهم.