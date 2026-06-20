قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذكاء الاصطناعي يلتهم الطاقة.. خبير: الرقائق والكهرباء أكبر عقبتين أمام المستقبل
عروض على الكميات.. تخفيضات في أسعار الدواجن والطيور.. شوف وصلت كام؟
أخبار التكنولوجيا | ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي يدفع مايكروسوفت إلى بابٍ جديد.. ميزة ذكية في Gmail تتحول إلى كابوس
نجم نيوزيلندا قبل مواجهة مصر : الفراعنة يملكون لاعبين أصحاب خبرة .. ولا نخشى أي منافس
خبير تربوي يكشف 8 أسباب لأزمة ارتفاع معدلات رسوب طلاب المدارس الدولية في مواد الهوية
ليفربول يتوصّل إلى اتفاق لضمّ المهاجم الإسباني مونيوث من أوساسونا
أحمد حسن : مشروعات استثمارية جديدة بأرض الزمالك في أكتوبر لدعم خزينة النادي
بعد تحرك البرلمان في مصرع بائعة الشاي .. ما عقوبة القتل الخطأ بالقانون
جراند هب فارما .. إنشاء أول شركة مساهمة مصرية لتوزيع الأدوية ومستحضرات التجميل
برشلونة يحسم صفقة حمزة عبد الكريم رسميًا خلال أيام
سامح السادات رئيسًا لحزب الإصلاح والتنمية خلفا لوالده
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية مساء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن : مشروعات استثمارية جديدة بأرض الزمالك في أكتوبر لدعم خزينة النادي

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن أن هناك أكثر من مشروع استثماري يجري التخطيط له على الأرض الجديدة التابعة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، بهدف توفير سيولة مالية جديدة للنادي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر بالزمالك: هناك أكثر من مشروع استثماري في الأرض الجديدة بأكتوبر لضخ سيولة مالية».

ويأتي ذلك في إطار سعي إدارة الزمالك للاستفادة من الأرض الجديدة بشكل استثماري، بما يساهم في تنمية موارد النادي وتعزيز قدرته المالية خلال الفترة المقبلة.

يعقد في قادم الساعات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إجتماعا بعد وصول خطاب تخصيص الأرض البديلة لنادي الزمالك.

ويأتي ملف فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر على رأس جدول أعمال الاجتماع، وسيناقش المجلس الخطوات التنفيذية اللازمة بعد تخصيص الأرض البديلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالمشروع.

كما يشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالفريق الأول والاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

ويتطرق مجلس الإدارة أيضًا إلى بعض الأمور الإدارية والتنظيمية داخل النادي، إلى جانب مناقشة ملفات الألعاب الأخرى.

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك أخطرت الرباعي محمد عاطف ومصطفى الزناري وأحمد محمود بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق التي سوف تسبق الموسم الجديد.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الجهاز الإداري أخطر اللاعبين بالاستعداد للتواجد في التدريبات الجماعية للأبيض بمجرد تحديد موعد انطلاقها

وتابع: مصير الرباعي غير محسوم حتى الان بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل على سبيل البيع أو الإعارة ولكن عودتهم إجراء طبيعي حتى اتخاذ قرار نهائي بشأنهم.

الزمالك الاهلي 6 اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

حسين فهمي

حسين فهمي باكيا: رفضت المشاركة في التظاهرات ضد مبارك لهذا السبب

ترشيحاتنا

النائبة سحر طلعت مصطفى

نائبة: قفزة المؤشرات السياحية لمصر إنجاز استثنائى يثبت قوة المقصد السياحي

اجتماع الهيئة العليا لانتخاب الأمين العام

بدء اجتماع الهيئة العليا لانتخاب أمين العدل باللائحة الداخلية للحزب .. صور

ثورة 30 يونيو

برلمانية: 30 يونيو أوقفت مخطط أخونة الدولة وأطلقت مسيرة البناء والتنمية

بالصور

أفضل طرق لتناول بذور الشيا للحصول على فوائدها .. بوصفات سهلة

فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية

على الموضة.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد