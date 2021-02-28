100 مصنع جديد.. إعلان الروبيكي أول مدينة عالمية لصناعة وإنتاج الجلود قريبا

قال محمود محرز خبير التطوير العمراني، إنه سيتم إعلان مدينة الروبيكي لصناعة الجلود أول مدينة عالمية مكتملة الأركان من مدخلات ومخرجات الصناعة والإنتاج قريبا.





وأضاف محرز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" أنه تم نقل 90 % من مدابغ منطقة سور مجرى العيون لـ الروبيكي".





وتابع محمود محرز: "خلال الأسابيع المقبلة سوف يتم طرح 34 ألف متر لـ 101 مستثمر لباقي المدابغ المتواجدة بالمدينة ".





وأشار محمد محرز إلى أن هناك توجها من القيادة السياسية بألا تكون مدينة الروبيكي للدباغة فقط، والعمل على إنشاء أكبر مدينة عالمية متكاملة الأركان بمخرجات المصانع.



