وزير الأوقاف يبحث مع رئيس جامعة عين شمس تعميق أوجه التعاون في تدريب الأئمة

أهدى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كتاب “قصر الزعفران” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية ، وذلك خلال استقبال رئيس جامعة عين شمس لوزير الأوقاف بقصر الزعفران المقر الإداري لجامعة عين شمس.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف مع رئيس جامعة عين شمس لبحث تعميق أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس في مجال التدريب والتثقيف للأئمة والواعظات ، ومجال إتاحة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه لأئمة وواعظات الأوقاف في مجالات اللغة العربية وعلم النفس وعلم الاجتماع ومهارات التواصل الإعلامي ، وتكثيف الدورات في هذه المجالات.