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ديني

قرار جديد من الأزهر لطلاب الصف الرابع الابتدائي في توزيع درجات القرآن

السبت 27/فبراير/2021 - 06:58 م
رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد
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محمد صبري عبد الرحيم
أصدر الأزهر قرارا يقضي بتوزيع درجات الأجزاء المحذوفة من منهج القرآن للصف الرابع الابتدائي على باقي الأسئلة لمن لم يجب عنها.

أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، أنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات النقل الأزهرية خلال اليوم الأول دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.

وأشار التقرير إلى قيام متابعي قطاع المعاهد الأزهرية بالمرور على اللجان في جميع المناطق الأزهرية، وتم رصد تعليقات الطلاب حول فقرتين في امتحان القرآن الكريم للصف الرابع الابتدائي غير مقررين بالمنهج وهو ما ثبت صحته.

وتابع: ونظرًا لأن غالبية تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أجابوا عليهما لتمكنهم من حفظ كتاب الله، تقرر منح الطلاب الذين أجابوا على الفقرتين الدرجة كاملة، وتوزيع الدرجة المخصصة للفقرتين على بقية الأسئلة لمن لم يجب عليهما.

من جانبه وجه الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة وبالإجراءات الاحترازية مما يؤكد حبهم للعلم واجتهادهم في تحصيله، داعيا الله أن يحفظ أبناءنا الطلاب ويوفقهم ويسدد خطاهم.

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