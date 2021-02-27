وسط إجراءات احترازية مشددة.. انطلاق الامتحانات بجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية

انطلقت أعمال الامتحانات بكليات جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية صباح اليوم السبت 27 فبراير، وسط إجراءات احترازية مشددة.





قامت إدارة الجامعة ممثلة في الدكتور أشرف سعد رئيس الجامعة و الدكتور محمد أمين شريف نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وأمين الجامعة بتفقد بوابات دخول الطلاب والتأكد من تطبيق كافة التدابير الاحترازية .









أكدت إدارة الجامعة أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة لتحقيق أقصى درجات الأمان لحماية الطلاب وجميع منسوبى الجامعة من فيروس كورونا.

كما شددت إدارة الجامعة على قيام لجنة إدارة الأزمات والكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع غرف الكنترول، و القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات يوميا، وتوفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول، ولجنة سير الامتحانات .





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أكد رئيس الجامعة على أن الإجراءات الاحترازية تبدأ من بوابة الجامعة حيث يتم قياس درجة الحرارة لجميع منسوبى الجامعة والطلاب والتأكد من ارتدائهم الكمامة ، كما تم تجهيز العيادة الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة أثناء انعقاد الامتحانات.









تم التأكيد على رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مسئولي السلامة والصحة بالجامعة ومديرى فرعى رأس سدر وشرم الشيخ، ، و عدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعى.









قام الدكتور رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بالمرور على كافة لجان الامتحان والتأكد من عدم وجود أي نوع من المشاكل، وأن الطلاب يؤدون الامتحانات الورقية والإلكترونية بانتظام كما تفقد سيادته تجهيزات اللجنة الخاصة بالحالات المرضية الطارئة أثناء الامتحانات .