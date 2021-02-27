رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف عن بؤر الزلازل بمصر

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أكثر الأماكن التي تتعرض للزلازل في مصر.





وأضاف "القاضي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه يوجد بمصر أكثر من مكان به نشاط زلزالي وتتركز في المنطقة الواقعة بين شرق القاهرة والسويس.





وأوضح أن من ضمن الأماكن التي يوجد بها نشاط زلزالي "وادي حجور" والمنطقة المحيطة به وكذلك شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة حيث يوجد بها حركات "تكتونية" نتيجة تمدد البحر الأحمر.





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إضافة إلى شمال مصر وخاصة منطقة البحر المتوسط بسبب انزلاق الصفيحة الإفريقية تحت الصفيحة الأوروبية حيث يوجد بهذه المنطقة نشاط زلزالي قوي إلى حد ما.





وتابع أن هناك نشاط زلزالي محسوس بجنوب مصر بعد إنشاء السد العالي وبحيرة ناصر، مشيرًا إلى أن هذه النشاطات لا تمثل خطورة أو قلق لدى الكثيرين حيث يوجد شبكة إقليمية لرصد جميع الزلازل والهزات وجميع حركات القشرة الأرضية وكافة الظواهر الجيوفيزيقية بالمنطقة.





وناشد رئيس القومي للبحوث الفلكية، العاملين بمجال الإنشاءات الرجوع لخبراء المعهد للاستعانة بالبيانات التي يملكها المعهد وتحديد عوامل الخطورة الزلزالية لهذه الأماكن والمشروعات.