أحدث ظهور لـ كهربا من حفل زفاف أحد أصدقائه.. شاهد

نشر لاعب النادي الاهلي محمود عبد المنعم "كهربا" صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر كهربا في الصورة باطلالة كلاسيكية برفقة احد اصدقائه من فرحه، وحرص كهربا علي تقديم التهاني لصديقه بمناسبة حفل زفافه.





وعلق علي الصورة قائلا: "العريس وأخويا الغالي وعشرة عمري ألف مبروك وربنا يجعل أيامكم كلها سعادة ويرزقكم بالذرية الصالحة".













وعلي صعيد اخر أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا ‏لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن منافسات الجولة الـ١٤ ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏





بدا المران بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذها خلال مواجهة الطلائع.‏





وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران وذلك ضمن الجلسات ‏التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه.‏





وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها ‏الفريق أمس؛ استعدادا للطلائع وذلك ضمن البرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.



