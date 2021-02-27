ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحدث ظهور لـ كهربا من حفل زفاف أحد أصدقائه.. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 09:42 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر لاعب النادي الاهلي محمود عبد المنعم "كهربا" صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا في الصورة باطلالة كلاسيكية برفقة احد اصدقائه من فرحه، وحرص كهربا علي تقديم التهاني لصديقه بمناسبة حفل زفافه.

وعلق علي الصورة قائلا: "العريس وأخويا الغالي وعشرة عمري ألف مبروك وربنا يجعل أيامكم كلها سعادة ويرزقكم بالذرية الصالحة".



وعلي صعيد اخر أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا ‏لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن منافسات الجولة الـ١٤ ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏

بدا المران بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذها خلال مواجهة الطلائع.‏

وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران وذلك ضمن الجلسات ‏التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه.‏

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها ‏الفريق أمس؛ استعدادا للطلائع وذلك ضمن البرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البساطة تخطف القلوب.. شاهد ظهور مميز لـ كهربا على إنستجرام

قبل مواجهة البايرن.. كهربا لـ جمهوره: اللي عنده حلم هيسعى ويحققه

لاعب كبير.. كهربا مع توماس مولر بعد تبادل التيشيرت.. شاهد

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي

أخبار النادي الأهلي: مفاجأة في تشكيل مباراة سيمبا التنزاني.. 4 مشاهد في المران الرئيسي

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إذا تعذر سجود التلاوة في المواصلات عليك بهذا الذكر .. أمين الإفتاء يكشف عنه

بعد الإصابة.. أحمد ياسر ريان يخضع لعملية جراحية في المرفق

حزب جديد يعلن رفضه لتعديلات "الشهر العقاري"

عظيم يا أناكوندا.. الجمهور يتغزل فى مصطفى محمد بعد تسجيله هدفين فى مرمى إيرزوروم.. شاهد

سلم رسالة مهمة لـ السيسي من الأمير.. مصدر مسؤول يكشف سر زيارة وزير خارجية الكويت اليوم للقاهرة

السفير الإماراتي لدى القاهرة: مصر تشهد نهضة حديثة في عهد السيسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور

إطلالات جريئة لـ شيرين رضا تخفي سنها الحقيقي .. شاهد