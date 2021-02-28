برلمانية: شهادة "بلومبرج" تؤكد إنجاز مصر في تطوير قناة السويس

قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن شهادة وكالة بلومبرج الأمريكية وإشادتها بعملية الإصلاح الكبرى التي شهدتها مصر، تضع بلادنا في مصاف الدول العالمية التي شهدت تحسنا اقتصاديا ملحوظا.





وأشارت الكسان ، في تصريحاتها لـ"صدى البلد" ، إلى الإنجاز الذي قدمته مصر من أجل تطوير قناة السويس ، والعمل على تسهيل حركة السفن ، بشكل يضمن المرور السليم والسريع، والاستفادة من هذه المنطقة المهمة بشكل كبير، موضحة أن هذه الشهادات الدولية تؤكد طريق النجاح التي سلكته الدولة المصرية ، من أجل النهوض والتعافي مرة أخرى.





وأشادت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بشأن بلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس ، حتى تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة ، والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وإدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة.





وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية ، أن مصر عملت على تطوير وتسويق خدمات قناة السويس بشكل أفضل، أملًا في جذب حركة أكثر كثافة للسفن عبرها، بالرغم من حالة الركود في التجارة العالمية بفعل جائحة كورونا.





وقالت الوكالة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل أيام ببلورة سياسات تسويقية مرنة لجذب حركة أكثر كثافة للسفن عبر قناة السويس، وبالتالي دخل أكبر، لا سيما في إطار المساعي للتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.





وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السيسي يقود عملية كبرى لإصلاح البنية التحتية في مصر، ومنها مشروعات تطوير قناة السويس، حيث تُقام على ضفاف القناة مناطق صناعية عملاقة بتكلفة مليارات الدولارات لاستضافة خدمات ومنشآت صناعية وخدمة محافظات القناة.





وأوضحت الوكالة أن إيرادات قناة السويس اكتسبت أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا، بسبب تراجع قطاع السياحة الذي كان الأكثر تضررًا من الأزمة.