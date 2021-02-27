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رياضة

كوكا ومصطفى محمد يضعان البدري في موقف محرج.. تفاصيل

السبت 27/فبراير/2021 - 11:16 م
مصطفى محمد - كوكا
مصطفى محمد - كوكا
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إسراء أشرف
تسبب تميز المصري المحترف، أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني، خلال الموسم الحالي في وضع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، في موقف محرج، قبل معسكر الفراعنة المقرر إقامته في مارس المقبل.

وكذلك يواصل مصطفى محمد، تألقه مع جالاتا سراي، ويسجل ثنائية قاد بها فريقه للفوز على ضيفه إيرزوروم سبور بنتيجة 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري التركي.

ورفع الأناكوندا مهاجم الزمالك والمعار لصفوف جالاتا سراي لمدة موسم ونصف، رصيده بقميص الفريق التركي إلى 6 أهداف، في 6 مباريات.

كما أن أحمد حسن كوكا ظهر بشكل جيد هذا الموسم مع أولمبياكوس اليوناني، وقاد فريقه لفوز قاتل أمام أيندهوفن بنتيجة 2-1، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه قبل انتهاء المباراة بدقائق، ليتأهل بطل اليونان إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

وتنحصر المنافسة داخل الملعب بين كوكا ومصطفى محمد من الناحية الفنية والمعنوية، قبل مواجهتي كينيا يوم 25 مارس في نيروبي، وجزر القمر يوم 29 من الشهر ذاته على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وراهن الجميع على ضرورة وجود مصطفى محمد في المنتخب الأول، وليس في المنتخب الأولمبي فقط، بعد تألقه مع الزمالك، وبالفعل ضمه البدري في معسكر الفراعنة في نوفمبر الماضي، وشارك أساسيًا أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا بالقاهرة، بينما لعب كوكا أساسيا في المباراة الثانية.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 8 نقاط.
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