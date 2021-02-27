رئيس مصنع 200 الحربي: زوّدنا القوات المسلحة بـ 1000 دبابة

قال المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي لإصلاح وانتاج المدرعات، إن المصنع يعد أحد المصانع الفريدة فى الشرق الأوسط والعالم، أنشئ عام 1987 وبدأ إنتاجه عام 1992 بأول دبابة m1a1 وهي دبابة أمريكية التصميم، أنتجها المصنع بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، وقام بتلبية احتياجات القوات المسلحة بما يزيد على 1000 دبابة وهو شيء نادر فى العالم.

وأضاف رزق فى حوار خاص مع الإعلامي مصطفي المنشاوي مقدم برنامج "ابن مصر "!على شاشة فضائية المحور، أن المصنع يدعم ويحدث جميع الدبابات التي أنتجت فى السابق، لافتا إلى أن المصنع معني بكل المعدات الثقيلة التي تحتاجها القوات المسلحة أو السوق المدنية.

وتابع:" المصنع به الإمكانيات التي تؤهله لعمل أي شيء، مشيرًا إلى أن ربط المنتج مع أحدث تكنولوجيا عالمية هو مبدأ المصنع فى الإنتاج.