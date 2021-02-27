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رياضة

أخبار الزمالك| عودة حارس الفريق.. وتألق مصطفى محمد.. ومسحة طبية استعدادًا لمواجهة الترجي

السبت 27/فبراير/2021 - 11:24 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، علي تقديم وعد الي محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بالحصول على فرصة المشاركة مع الزمالك خلال المباريات المقبلة.

تقرر خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدًا الأحد، لإجراءات المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، استعدادا لمواجهة الترجي.

واصل مصطفي محمد، تألقه مع فريقه جالاتا سراي التركي بعد قيادة فريقه جالاتا سراي لهزيمة منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .


قاد مصطفى محمد نجم الزمالك المعار حاليا لجلاتا سراي التركي فريقه لهزيمة إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادي وذلك على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب النادي.
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