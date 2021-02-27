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فن

أخبار الفن.. ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك .. الجمهور يبحث عن شيرين رضا

السبت 27/فبراير/2021 - 11:49 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:


على طريقته الكوميدية الخاصة علق الفنان سليمان عيد، على إعلان عمرو دياب الجديد الخاص بأول عطر باسمه، على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاتها مع أبلة فاهيتا.

قالت الفنانة شيرين رضا، إن بدايتها فى عالم الفن كانت فى مجال الإعلانات، لافتة إلى أنها كانت فى العجمى وقتئذ والمنتج طارق نور كان يريد تصوير إعلان على البحر وطلب منها تصوير الإعلان فوافقت.


نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تعليقا، عبر حسابه على "تويتر" بشأن عرض مسرحية "بودى جارد" على منصة شاهد. 


اعتذرت الفنانة ريهام عبدالغفور لسكان منطقة الزمالك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تصريحاتها الأخيرة في أحد البرامج.


اثارت الفنانة شيرين رضا حالة من الجدل بعد اعترافها بارتباطها بشاب عمره 28 عاما اى انه يصغرها فى العمر وهو الامر الذى اندهش منه الجمهور فور اعلانها عنه خلال تواجدها فى برنامج على الدوبليكس" مع ابله فاهيتا. 


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