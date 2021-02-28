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رياضة

متحدث الإسماعيلي: الإدارة بريئة من تدهور نتائج الفريق.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:59 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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حسن العمدة
قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن ناشئي الدراويش بخير، والدليل اعتماد الفريق على 7 لاعبين خلال المباريات الأخيرة.

وأضاف علاء وحيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "نعمل حاليًا على تكوين فريق للإسماعيلي، بتصعيد عدد من الناشئين المميزين، بجانب التعاقد مع صفقة جديدة على مستوى عال".

وتابع: "للأسف أسعار الميركاتو ارتفعت بشكل كبير، وأصبح من الصعب الحفاظ على اللاعبين، أو تدعيم الصفوف بلاعبين نجوم.. الأسعار لا تتناسب مع إمكانات اللاعبين في مصر".

وأردف: إدارة الإسماعيلي بريئة من تدهور نتائح الفريق.. هي ليست سببًا فيما يحدث، دفعت الإدارة من جيبها الخاص 47 مليون جنيه، لإخراج النادي من أزمته المالية الطاحنة، كما أقالت الإدارة المدرب الأجنبي ريكاردو، بناء على طلب الجماهير، وسعت للتعاقد مع طلعت يوسف، أكفأ مدرب في الدوري المصري".

وتابع: "طلعت يوسف اعتذر عن قيادة الإسماعيلي، خوفا من الخسارة أمام الرجاء المغربي، بنتيجة ثقيلة، وأبوطالب العيسوي قدم مردودًا جيدًا مع الفريق، لكنه رحل عقب الهزيمة بالبطولة العربية".

واستطرد: "الإسماعيلي تعاقد مع عدد من  النجوم، ومصر كلها تتحدث عن حسين السيد بعد تألقه اللافت للنظر في أول مباراة له مع الإسماعيلي، التي كانت ضد الزمالك".
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