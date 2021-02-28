اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحان القرآن والفقه والمنطق

يواصل طلاب المعاهد الازهرية، بمراحلها المختلفة، اليوم الأحد، استكمال امتحانات الفصل الدراسي الاول، وسط اجراءات احترازية مشددة، خوفا من انتشار فيروس كورونا.





ويؤدي طلاب الصف السادس الإبتدائي، الامتحان اليوم في القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.





بينما يؤدي طلاب، الصف الثاني الثانوي القسم العلمي في القرآن الكريم والفقه، أما طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، يؤدون الامتحان في القرآن الكريم والفقه والمنطق.





كما يؤدي طلاب، الصف الثاني الثانوي، البعوث الإسلامية، في القرآن والتجويد، والفقه، والمنطق، أما طلاب الصف الثاني الثانوي شعبة العلوم الإسلامية، فيؤدون الامتحان في القرآن والفقه والمنطق.





شيخ الأزهر يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب

وتفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، السبت، عددا من لجان امتحانات صفوف النقل الابتدائي والثانوي، في اليوم الأول من امتحانات الفصل لدراسي الأول.





وشملت الجولة معاهد حلمية الزيتون (بنين وفتيات) للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات، وتوفير سبل الرعاية للطلاب، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان؛ حماية للطلاب والمراقبين من انتشار فيروس كورونا؛ طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.





وخلال جولة رئيس قطاع المعاهد والتي رافقه فيها الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، اطمئن الشيخ صالح عباس على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.



