لمرضى الجيوب الأنفية.. تعرف على فوائد الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على كميات عالية من فيتامين C و B ، ومركب بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم الى فيتامين A ، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.





ويحتوي الفلفل الحار على مركب capsaicin وهو المسؤول عن المذاق الحرّاق ونال اهتماما كبيرا في الوسط العلمي، حيث تراكمت الأبحاث والدراسات التي بيّنت فوائده على صحة الانسان والتي يمكن تلخيصها بما يلي :

1 ) يحارب الأمراض السرطانية

2 ) يساعد على تخفيف الوزن

3 ) يساهم فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

4 ) يلعب دورا في الوقاية وعلاج السكري

5 ) يخفض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

6 ) يخفض أعراض الصداع النصفي أو الشقيقة