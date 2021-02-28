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نسرين حجاج تقدم نصائح لأولياء الأمور لتربية الأبناء المراهقين.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:30 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ندى رأفت
قدمت الإعلامية نسرين حجاج، نصائح لأولياء الأمور، خاصة بتربية الأبناء والمراهقين، ليكونوا راضين عن حياتهم ولديهم شعور بالرضا. 

وقالت نسرين حجاج إن شعور الإنسان بالرضا ، يُعتبر أفضل وأكبر نعمة سترنا بيها الله ، وعندما يشعر الإنسان بالرضا في حياته قولًا وفعلًا يسهل كثير في أمور حياته سواء الشخصية والعملية ، وبالتالي ستكون حياته أفضل بكثير من الذي يطبق الرضا قولًا وليس فعلًا .

وأضافت نسرين حجاج خلال لقائها مع برنامج " سفير السعادة " الذي يقدمه " علاء بسيوني " ، إن الإنسان حينما يشعر بالرضا ، تتغير حياته دائمًا للأفضل ، ويشعر بإيجابية تجاه كل من يتحدث معه ، مؤكدة أن الأمان والرضا هما ملخص الحياة .

وأشارت إلى أن الوعي وتربية الأسرة لأبنائهم، هم من يغيرون رؤية الحياة ، معقبة : " يجب الأب أو الأم ينصحبوا أبنائهم ويذهبوا ليزوروا مريض او قرية فقيرة في الصعيد.. ده اللي يخلي الإبن يحمد ربه من قلبه بجد قولًا وفعلًا"، مؤكدة أن هذا يُنمي الانتماء والرضا داخل الطفل .

وأكدت نسرين حجاج، أن الأب والأم هما من يزرعان هذه المعاني الجميلة في نفس الطفل منذ الصغر، حتى يكبر ويشيب على هذه الأخلاق.
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