الدراما والقضية السكانية .. حلقة نقاشية بالمجلس الأعلى للثقافة الثلاثاء المقبل

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، لجنة الإعلام، حلقة نقاشية بعنوان "الدراما والقضية السكانية" تتحدث خلالها الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة.



وتقعد الندوة

يحاضر في الحلقة انعام محمد علي المنتجة والمخرجة، ومجدي صابر الكاتب والسيناريست.







تأتي الندوة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وإشراف الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الأعلى للثقافة والإعلامي جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس.

يوم الثلاثاء المقبل الساعة ٤ عصرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، و