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ديني

علي جمعة: لا يكلف الله نفسا إلا بما تفهم وتعقل.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:02 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن كلمة عقل في اللغة العربية، لها مكونات تختلف من ثقافة إلى أخرى ومن تربية إلى أخرى في مفرداتها وأجزائها ومفهومها.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الله لا يكلف نفسا إلا بما تفهم وتعي وتعقل، قياسا على الآية الكريمة في قوله تعالى " لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا".

وذكر أن العقل باعتباره نعمة من الله على البشر هو واحد، ضاربا المثل: هناك مثلا الكوب فهو في نفسه كوب مهما اختلفت أشكاله، ولكن قد يكون من الزجاج، أو البورسلين، والصيني، ومرة من المعدن، وقد يصل به الحال إلى أن يكون من الذهب، او الصفيح.

وتابع: كل هذه الأشكال تعد نوعا من الكوب، يستخدم لحفظ الماء للشرب، كما أنه قد يكون ملئ بالنفيس من السوائل أو مياه تشتمل على الشربات، أو مياه تشتمل على السم، فالكوب واحد في كل الأحوال.
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