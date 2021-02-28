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مرأة

يغنيك عن شراء الفيتامينات.. فوائد غير متوقعة لـ الملفوف

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:25 ص
لست بحاجة لشراء العديد
لست بحاجة لشراء العديد من الفيتامينات من الصيدليات وبأسعار
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أسماء عبد الحفيظ

كشفت خبيرة التغذية الدكتورة سميحة عبد السميع عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن فوائد الملفوف ومدى احتوائه على جميع الفيتامينات.


فوائد الملفوف
وأوضحت سميحة عبد السميع أن تناول نصف كوب من الملفوف المطبوخ يساهم في توفير:
%54 من الاحتياج اليومي من فيتامين C يوميا.
81.5 ميكروجرام من فيتامين K.
11 مللغم من المغنيسيوم
22 ميكروجرام من فيتامين B9 "حمض الفوليك"
بالإضافة إلى ذلك فإن الملفوف مصدر لـ:
فيتامين B6
فيتامين B1 "الثيامين"
فيتامين  B5
فيتامين  A
المنغنيز
الكالسيوم
البوتاسيوم
المغنيسيوم
النحاس
الحديد
الكبريت
اليود
مضادات الاكسدة القوية (الكولين، ابيغينين، بيتا كاروتين، لوتين، وزياكسانثين).
وعادة ما يميل الملفوف الاحمر الى احتواء هذه المكونات أكثر من الملفوف الأخضر.

كيف تتناول المزيد من الملفوف خلال يومك؟

بإمكانك إدراج الملفوف في نظامك الغذائي من خلال تناوله نيء أو مسلوق أو مطبوخ على البخار او حتى مشوي. وباستخدام الاتي:
احرص دائمًا على اضافة الملفوف الطازج الى سلطاتك ووجباتك المختلفة.
اضف الملفوف المقطع الى حسائك ووصفات الخضار المشوية والمطبوخة.
بامكانك صنع مخلل الملفوف والاستمتاع به من ضمن مقبلاتك.

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