فوائد مخلل الملفوف، يعتبر مخلل الكرنب أو ما يطلق عليه البعض "الملفوف"، من الأطعمة المخمرة ذات الأهمية الكبيرة لأنه يساعد في الحفاظ على السمات الغذائية والحسية للأغذية وتوسيع نطاقها ، مما ينتج عنه مجموعة متنوعة من الروائح والنكهات.





يساعد التخمير أيضًا على إثراء الطعام بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية الأساسية ويزيل السموم من الطعام، وفقا لما نشره موقع boldsky .





فوائد مخلل الملفوف

يعشق الكثير من الأشخاص تناول مخلل الملفوف، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف فوائد التي اغنية عن تناول جميع انواع المخلل.





- يمنع التهاب الجلد

للأغذية المخمرة آثار إيجابية على الوقاية من التهاب الجلد والتعامل معه، أظهرت دراسة أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف مرتبط بانخفاض انتشار التهاب الجلد .





- يمنع الإصابة بالربو

تحتوي الخضراوات المخمرة على العديد من المركبات البيولوجية مثل فيتامين ج والمعادن والألياف الغذائية وبيتا كاروتين جنبًا إلى جنب مع المواد الكيميائية النباتية وبكتيريا حمض اللاكتيك، من المعروف أن بعض سلالات بكتيريا حمض اللاكتيك (Lactobacillus rhamnosus) الموجودة في الأطعمة المخمرة تمتلك تأثيرات قوية لتعزيز المناعة ضد أمراض الحساسية المتنوعة ، بما في ذلك الربو لذلك ، فإن مخلل الملفوف ، كونه طعامًا مخمرًا ، قد يساعد في الوقاية من الربو أو التحكم فيه.

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-يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري

إن وجود الأحماض الدهنية وأحماض اللبنيك في الأطعمة المخمرة له إمكانية تعزيز الصحة، قد يساعد في إدارة أو الوقاية من اضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، ترجع الخاصية المضادة لمرض السكر في مخلل الملفوف بشكل أساسي إلى الأنشطة المضادة للأكسدة لهذه الأحماض.





- يتحكم في ضغط الدم المرتفع

يرتبط المحتوى المنخفض من الصوديوم في مخلل الملفوف بانخفاض معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما تحتوي المركبات النشطة بيولوجيًا في مخلل الملفوف على تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة لتصلب الشرايين والتي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وإدارة ارتفاع ضغط الدم، كما يساعد فيتامين ك الموجود في هذا العنصر الغذائي في دعم صحة القلب.

أضرار مخلل الملفوف

يمثل خطورة على مرضى الضغط المرتفع لذلك عليك تناوله باعتدال واستشارة الطبيب المختص قبل تناوله.



مخلل الملفوف الصحي

يساعد فى علاج الكثير من أعضاء الجيم أبرزها

- يدعم الجهاز الهضمي

قد يساعد فائض البروبيوتيك والألياف الحيوية الموجودة في مخلل الملفوف في تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الحالات ذات الصلة مثل الإسهال والإمساك، قد يساعد أيضًا في إنشاء ميكروبيوم أمعاء صحي ومتوازن قد يساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.







- مفيد للصحة العقلية

الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف غنية بالمواد الكيميائية للتخمير مثل الببتيدات النشطة بيولوجيا ، اللاكتوفيرين والفلافونويدات المعروفة بتحسين الجراثيم المعوية، ترتبط صحة الأمعاء الجيدة ارتباطًا مباشرًا بالصحة العقلية الإيجابية ، ويمكن أن يساعد استهلاك هذا الطعام الغني بالكيماويات النباتية في تحسين حالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب من خلال محور القناة الهضمية.

- يدعم صحة العظام

يحتوي مخلل الملفوف على كمية جيدة من ميناكينون أو فيتامين K2 ، وهو أحد الأشكال الثلاثة لفيتامين K الموجود بشكل خاص في المواد الغذائية المخمرة، ترتبط هذه المغذيات بتحسين صحة العظام وقد تساعد في منع الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام وضعف العظام، كما يساعد الكالسيوم الموجود في الطعام على تقوية العظام.



- مخلل الملفوف بروبيوتيك

الكائنات الدقيقة في مخلل الملفوف تلعب دورًا حيويًا في تحسين الوظائف المعرفية وقوة الذاكرة وإنتاجية البشر، على الرغم من زيادة التدهور المعرفي مع تقدم العمر ، فإن الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف قد تساعد في تأخير العملية وتساعد في تحسين الحالة النفسية العصبية للشخص.



فوائد مخلل الملفوف

هل تعرفين ان مخلل الملفوف يساعد فى إنقاص الوزن و يعزز المناعة.

- يساعد في إنقاص الوزن

يحتوي مخلل الملفوف على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية وعالي التغذية والألياف الغذائية تساعد الألياف على الشعور بالشبع وتجعل الشخص ممتلئًا لفترة أطول بينما تقلل السعرات الحرارية المنخفضة بشكل طبيعي من تناول السعرات الحرارية في اليوم وهذا يساعد على إنقاص الوزن بسهولة، كما تساعد العناصر الغذائية العالية في الأطعمة في الحفاظ على صحة جيدة أثناء رحلة فقدان الوزن.

-تعزيز المناعة

يحتوي الطعام على الكائنات الحية الدقيقة والعناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز المناعة عن طريق تحسين صحة الأمعاء ويحفز إنتاج الأجسام المضادة الطبيعية.

طريقة عمل مخلل الملفوف الأحمر

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل مخلل الملفوف الأحمر.

مقادير مخلل كرنب:

كرنب أبيض

كرنب أحمر

ثوم ماء

ملح

خل

رشة سكر

فصوص حبهان

ورق لورا

طريقة تحضير مخلل كرنب :

* يوضع شرائح الكرنب الأحمر والأبيض فى برطمان ويضغط عليه

* يضاف ورق اللورا وفصوص الحبهان والثوم

* يخلط الماء الدافىء مع الخل ورشة السكر والملح ثم يضاف إلى الكرنب

* يغلق البرطمان ويترك 3 أيام حتى النضج والاستخدام





مخلل الملفوف الصين ي

تعتبر أكلة الكيمتشي من أشهر الأطباق الكورية، وأساسه الملفوف المخلل وخضروات أخرى، وأكدت دراسة أجريت مؤخرًا أن الملفوف وأكلة الكيمتشي يمكن أن يساعد الناس على بناء مقاومة للفيروس.

الكمتشي التي أثنت عليها الدراسة ،وهي أشبه ما يكون بالمخلل عند العرب، تحفظ في مكان دافئ ، ويتم تقديمها كمقبلات أو طبق يقدم مع الأرز .

إليك.

طريقة عمل الكيمتشي الكوري :

مكونات الكمتشي الكوري :

الملفوف الأخضر " الكرنب "

ملح

ماء بارد

فجل مقطع

بصل أخضر

فلفل أحمر حار

صلصة سمك - ربع كوب

زنجبيل طازج مبشور - ربع كوب

ثوم مهروس

ملعقة ونصف سكر

طريقة تحضير الكيمتشي :

قطعي الكرنب وضعيه في وعاء ثم أضيفي فوقه الملح واتركيه لمدة ساعة مع التقليب كل 10 دقائق

قطعي البصل والفجل والجزر والبصل شرائح

ضيفي ملعقة دقيق مع كوب ماء وقلبيه بارد ثم ضعيه على النار

ثم ضيفيه مع الثوم وصوص السمك واضربيه في الكبة

صفي الكرنب واغسليه جيدا

في بولة ضيفي الخضار ثم ضيفي البهارات وضيفي الصوص ثم ملعقة سكر بني

ضيفي 3 ملاعق صلصة طماطم و 2 ملعقة شطة

ضيفي الكرنب على مراحل مع التقليب

ضعيه في علبة واغلقيها بإحكام واتركيه في الثلاجة .

الملفوف المخمر بروبيوتيك

كشفت دراسة جديدة في شركة التغذية "هالثسبان" أنه يوجد الكثير من الجدل حول بكتريا الأمعاء والبروبيوتك، لهذا السبب فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية دليلا للمساعدة.

1- تؤثر على أجزاء الجسم:

كيف يمكن لجميع أعضاء الجسم أن تعتمد على الأمعاء، فهي تعد مجموعة من البكتريا التي تعيش في وعلى أجسامنا، والتي يطلق عليها الميكروبيوم، وهي تتكون من 100 مليون تريليون خلية بكترية، وتكون في أعلى تركيزها داخل الأمعاء، وتوجد مجموعة متنوعة من البكتريا، حيث أنه أمر ضروري للعديد من الجوانب الصحية، ويعد البروبيوتك المتمثل في الأطعمة الغذائية، والتي تساعدك على الحصول على هذه البكتريا السليمة.

وقامت دراسة في عام 2014 من جامعة نيويورك، أن تكوين ميكروبيوم يساهم في العمليات البيولوجية والتي تحافظ على صحة الإنسان.

نحتاج للبروبيوتيك لإطعام البكتريا النافعة في الأمعاء:

بعض الخضروات والفواكه والمعروفة باسم البروبيوتيك، حيث أن لديها كمية إضافية لتغذية البكتريا النافعة، وتشمل هذه الأطعمة الموز، والخرشوف، والهليوم، والشمر،، والثوم، والبطاطس الباردة وليست الحارة، والثوم، والتفاح، والبصل، و الكرات والملفوف الكرنب.

كيف اخلل الكرنب

اذا كنتي من محبين المخللات حاولي ان تنوعي بين انواعه ، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكرنب المخلل

المقادير

كرنب

كرفس

خل ملعقة كبيرة

هريسة شطة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون ناعم

ربع كوب زيت زيتون

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

* قطعى الكرنب وإنقعيه فى الماء والخل ثم إخلطى هريسة الشطة و ربع كوب خل والكرفس

* ضيفى الزنجبيل البودرة والسكر والبابريكا والكمون ثم ضيفى السكر وزيت الزيتون و الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون

* إخلطى الكرنب بعد تصفيته بخليط هريسة الشطة

* ضعى الكرنب فى علبة ثم إضغطى عليه وأتركيه لمدة 4- 5 ساعات وإستخدميه و إحفظيه بالثلاجة