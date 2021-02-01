ماذا يحدث بالجسم عند تناول شوربة الكرنب لمدة أسبوع؟

أثناء اتباع هذا النظام الغذائي، يُسمح لك بتناول أطعمة أخرى ذات سعرات حرارية أقل، يجب تجنب السكر والأطعمة مثل البطاطس المخبوزة والذرة والموز وما إلى ذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى.





وإليك وصفة بسيطة لعمل شوربة الكرنب في المنزل إذا كنت تفكر في تجربة هذا النظام الغذائي.





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1- قطّع الخضار بما في ذلك الجزر والفلفل الأخضر والبصل والطماطم والفطر والملفوف والكرفس إلى مكعبات.





2- نأخذ القليل من الزيت في وعاء عميق ونضيف البصل.





3- ينضج على نار عالية حتى تصبح صفراء.





4- ثم أضيفي الجزر المفروم والطماطم والفطر والفلفل الأخضر والملفوف وأخيرًا الكرفس.





5- أضف 6-7 أكواب من الماء في وعاء واتركه حتى يغلي. قللي درجة الحرارة إلى متوسطة واتركي الخضار تطهى.





6- اطبخي حتى تصبح الخضار طرية ورقيقة، بالنسبة للخضروات ، يمكنك أيضًا إضافة نوع يحتوي على القليل من النشا ، مثل السبانخ أو الفاصوليا الخضراء.





7- أضيفي القليل من الملح والفلفل الأسود للتوابل، يمكنك أيضًا إضافة التوابل مثل رقائق الفلفل الحار أو الأعشاب لتعزيز مذاق الحساء.