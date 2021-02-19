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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول مخلل الكرنب؟ .. فوائد صحية رائعة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:13 م
مخلل الكرنب
مخلل الكرنب
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هاجر هانئ
يعتبر مخلل الكرنب أو ما يطلق عليه البعض "الملفوف"، من  الأطعمة المخمرة ذات الأهمية الكبيرة لأنه يساعد في الحفاظ على السمات الغذائية والحسية للأغذية وتوسيع نطاقها ، مما ينتج عنه مجموعة متنوعة من الروائح والنكهات.

 يساعد التخمير أيضًا على إثراء الطعام بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية الأساسية ويزيل السموم من الطعام، وفقا لما نشره موقع boldsky .

فوائد مخلل الكرنب

- يمنع التهاب الجلد 
 للأغذية المخمرة آثار إيجابية على الوقاية من التهاب الجلد  والتعامل معه، أظهرت دراسة أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف مرتبط بانخفاض انتشار التهاب الجلد .

- يمنع الإصابة بالربو 
تحتوي الخضراوات المخمرة على العديد من المركبات البيولوجية مثل فيتامين ج والمعادن والألياف الغذائية وبيتا كاروتين جنبًا إلى جنب مع المواد الكيميائية النباتية وبكتيريا حمض اللاكتيك، من المعروف أن بعض سلالات بكتيريا حمض اللاكتيك (Lactobacillus rhamnosus) الموجودة في الأطعمة المخمرة تمتلك تأثيرات قوية لتعزيز المناعة ضد أمراض الحساسية المتنوعة ، بما في ذلك الربو لذلك ، فإن مخلل الملفوف ، كونه طعامًا مخمرًا ، قد يساعد في الوقاية من الربو أو التحكم فيه.

-يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري 
إن وجود الأحماض الدهنية وأحماض اللبنيك في الأطعمة المخمرة له إمكانية تعزيز الصحة، قد يساعد في إدارة أو الوقاية من اضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، ترجع الخاصية المضادة لمرض السكر في مخلل الملفوف بشكل أساسي إلى الأنشطة المضادة للأكسدة لهذه الأحماض.

- يتحكم في ضغط الدم المرتفع 
يرتبط المحتوى المنخفض من الصوديوم في مخلل الملفوف بانخفاض معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما  تحتوي المركبات النشطة بيولوجيًا في مخلل الملفوف على تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة لتصلب الشرايين والتي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وإدارة ارتفاع ضغط الدم، كما يساعد فيتامين ك الموجود في هذا العنصر الغذائي في دعم صحة القلب.

- يدعم الجهاز الهضمي
قد يساعد فائض البروبيوتيك والألياف الحيوية الموجودة في مخلل الملفوف في تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الحالات ذات الصلة مثل الإسهال والإمساك، قد يساعد أيضًا في إنشاء ميكروبيوم أمعاء صحي ومتوازن قد يساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.


- مفيد للصحة العقلية 
الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف غنية بالمواد الكيميائية للتخمير مثل الببتيدات النشطة بيولوجيا ، اللاكتوفيرين والفلافونويدات المعروفة بتحسين الجراثيم المعوية، ترتبط صحة الأمعاء الجيدة ارتباطًا مباشرًا بالصحة العقلية الإيجابية ، ويمكن أن يساعد استهلاك هذا الطعام الغني بالكيماويات النباتية في تحسين حالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب من خلال محور القناة الهضمية. 

- يدعم صحة العظام 
يحتوي مخلل الملفوف على كمية جيدة من ميناكينون أو فيتامين K2 ، وهو أحد الأشكال الثلاثة لفيتامين K الموجود بشكل خاص في المواد الغذائية المخمرة، ترتبط هذه المغذيات بتحسين صحة العظام وقد تساعد في منع الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام وضعف العظام، كما يساعد الكالسيوم الموجود في الطعام على تقوية العظام. 


- يحسن الوظائف المعرفية
 الكائنات الدقيقة في مخلل الملفوف تلعب دورًا حيويًا في تحسين الوظائف المعرفية وقوة الذاكرة وإنتاجية البشر، على الرغم من زيادة التدهور المعرفي مع تقدم العمر ، فإن الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف قد تساعد في تأخير العملية وتساعد في تحسين الحالة النفسية العصبية للشخص. 

- يساعد في إنقاص الوزن
 يحتوي مخلل الملفوف على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية وعالي التغذية والألياف الغذائية تساعد الألياف على الشعور بالشبع وتجعل الشخص ممتلئًا لفترة أطول بينما تقلل السعرات الحرارية المنخفضة بشكل طبيعي من تناول السعرات الحرارية في اليوم وهذا يساعد على إنقاص الوزن بسهولة، كما تساعد العناصر الغذائية العالية في الأطعمة في الحفاظ على صحة جيدة أثناء رحلة فقدان الوزن.

-تعزيز المناعة 
يحتوي الطعام على الكائنات الحية الدقيقة والعناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز المناعة عن طريق تحسين صحة الأمعاء ويحفز إنتاج الأجسام المضادة الطبيعية.

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