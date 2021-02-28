انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في سيناء

تنطلق اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة شمال سيناء تستمر لمدة 4 أيام تحت شعار: «معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال» .





وأكد الدكتور حسام حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي أنه سيتم تنفيذ خطة إعلامية لتحريك المجتمع للمشاركة ايجابيا في إنجاح الحملة، وحث الأسر على تطعيم أطفالهم، مشيرا إلى قيام المثقفين الصحيين بزيارات لعدد من الجهات لتعريفهم بمواعيد وأماكن تنفيذ الحملة وتوزيع المنشورات الخاصة بها، إلى جانب التعاون المشترك مع بعض الجهات لدعوة وحث المواطنين على المشاركة الايجابية من خلال المساجد وأجهزة الإعلام المحلى .





وأوضح مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق، أن الحملة تستهدف 55147 ألف طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات،وان الفرق العاملة بالحملة 425 فريقا.





وتتحرك الفرق الطبية في المناطق البعيدة منها بوحدة بالوظة الصحية التابعة للإدارة الصحية ببئر العبد ، لتطعيم الأطفال بقرية 4 و7 الواقعتين على الحدود محافظة بورسعيد رغم صعوبة الوصول، ولكن امانة العمل هي الدافع القوي للوصول الى كل طفل من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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