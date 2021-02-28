الكوارع وخشونة الركبة.. فوائدها للأعصاب والنساء

الكوارع وخشونة الركبة.. أكلة الكوارع والحساء الخاص بها من أكثر الأكلات الصحية التي يغفلها الكثير ، ولها فوائد صحية مذهلة للعديد من المشاكل سواء للرجال أو النساء، كما أنها تعتبر علاج جيد لخشونة الركبة.





فوائد الكوارع

أوضح برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، فوائد الكوارع وهي :

1- الكوارع مصدر هام للكولاجين

2-حساء الكوارع مفعوله مشابه لمفعول البوتوكس على البشرة

3-تحتوي على مواد هامة لخلايا البشرة و تغذية الشعر

4- مفيدة لمشاكل العظام مثل الخشونة والتهاب المفاصل

5- صحية في علاج طقطقة المفاصل والركب

6- تقاوم التجاعيد سواء للرجال أو النساء

7-تجدد خلايا البشرة

8-تعطي البشرة نضارة وحيوية

9-تدعم حركة الاوعية الدموية

10-مفيدة لمرضى الشرايين

11-مفيدة لأصحاب الأمراض الجلدية مثل الصدفية

12- تحتوي على مضادات أكسدة عالية تحميك من الأمراض

13- تقوي المناعة بشكل مذهل

14- تحسن عملية الهضم





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فوائد الكوارع للأعصاب

مفيدة للرجال حيث تزيد السائل المنوي وتعزز القدرة الجنسية لديهم، تحتوي الكوارع على العناصر الغذائية والمعادن المتوفرة بسهولة والتي قد تساعد في الحفاظ على عمل الجسم في أفضل حالاته ومن الصعب التنبؤ بكمية أي عنصر غذائي في كل دفعة فردية.





وهناك فوائد إضافية للكوارع التي لا تزال الأبحاث تكشف عنها في الوقت الحالي، ولكنها من المشروبات المغذية للغاية التي قد تدعم الجسم والعديد من وظائفه وتعالج الأعصاب بشكل كبير.





فوائد شوربة الكوارع للنساء

للكوارع فوائد عديدة لنساء فمفعولها مشابه لمفعول البوتوكس على البشرة وصحة الجلد مما تحافظ بشكل كبيرة على حيوية البشرة لدى النساء.





تشير مراجعة عام 2017 التي ظهرت في مجلة Sports Medicine إلى أن الدراسات المختبرية والحيوانية تظهر أن مكملات الجيلاتين تزيد من كمية الكولاجين في الأنسجة قد يساعد ذلك في حماية المفاصل من الإجهاد غير الضروري.





وتناول شوربة الكوارع طريقة جيدة لإضافة الجيلاتين إلى النظام الغذائي، مما قد يساعد في حماية هذه المفاصل.

