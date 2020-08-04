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كولاجين طبيعي وعلاج لخشونة الركبة .. 15 فائدة مذهلة لتناول الكوارع

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:36 م
فوائد الكوارع
فوائد الكوارع
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رشا عوني
أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، أن أكلة الكوارع والحساء الخاص بها من أكثر الأكلات الصحية التي يغفلها الكثير ، ولها فوائد صحية مذهلة للعديد من المشاكل سواء للرجال أو النساء . 


وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، فوائد الكوارع وهي : 

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1- الكوارع مصدر هام للكولاجين 
2-حساء الكوارع مفعوله مشابه لمفعول البوتوكس على البشرة 
3-تحتوي على مواد هامة لخلايا البشرة و تغذية الشعر
4- مفيدة لمشاكل العظام مثل الخشونة والتهاب المفاصل
5- صحية في علاج طقطقة المفاصل والركب 
6- تقاوم التجاعيد سواء للرجال أو النساء

7-تجدد خلايا البشرة
8-تعطي البشرة نضارة وحيوية 
9-تدعم حركة الاوعية الدموية 
10-مفيدة لمرضى الشرايين 
11-مفيدة لأصحاب الأمراض الجلدية مثل الصدفية 
12- تحتوي على مضادات أكسدة عالية تحميك من الأمراض
13- تقوي المناعة بشكل مذهل
14- تحسن عملية الهضم 
15- مفيدة للرجال حيث تزيد السائل المنوي وتعزز القدرة الجنسية لديهم .

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