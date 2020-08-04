كولاجين طبيعي وعلاج لخشونة الركبة .. 15 فائدة مذهلة لتناول الكوارع

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، أن أكلة الكوارع والحساء الخاص بها من أكثر الأكلات الصحية التي يغفلها الكثير ، ولها فوائد صحية مذهلة للعديد من المشاكل سواء للرجال أو النساء .
وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، فوائد الكوارع وهي :
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1- الكوارع مصدر هام للكولاجين
2-حساء الكوارع مفعوله مشابه لمفعول البوتوكس على البشرة
3-تحتوي على مواد هامة لخلايا البشرة و تغذية الشعر
4- مفيدة لمشاكل العظام مثل الخشونة والتهاب المفاصل
5- صحية في علاج طقطقة المفاصل والركب
6- تقاوم التجاعيد سواء للرجال أو النساء
7-تجدد خلايا البشرة
8-تعطي البشرة نضارة وحيوية
9-تدعم حركة الاوعية الدموية
10-مفيدة لمرضى الشرايين
11-مفيدة لأصحاب الأمراض الجلدية مثل الصدفية
12- تحتوي على مضادات أكسدة عالية تحميك من الأمراض
13- تقوي المناعة بشكل مذهل
14- تحسن عملية الهضم
15- مفيدة للرجال حيث تزيد السائل المنوي وتعزز القدرة الجنسية لديهم .