مع انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال.. 10 تحذيرات يجب مراعاتها

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من صباح اليوم الأحد وحتى الأربعاء ٣ مارس، للمواطنين والمقيمين على أرض مصر من عمر يوم وحتى عمر ٥ سنوات.





قدم الدكتور الشربيني محمد الشربيني، استشاري الأطفال وحساسية صدر الأطفال، بعض التحذيرات التي يجب مراعاتها قبل تطعيم الطفل ضد شلل الأطفال.





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-ينصح بالامتناع عن الرضاعة لمدة نصف ساعة على الأقل قبل التطعيم وبعده.

-الطفل الذي أخذ تطعيم الروتا ولم يمر عليه أسبوعين لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال.

- الطفل الذي أخذ تطعيم شلل الأطفال.... لا يأخذ تطعيم الروتا إلا بعد مرور أسبوعين.

- لا يشترط مرور أى مدة بين تطعيم شلل الأطفال وأى من التطعيمات التالية "المكورات الرئوية - الانفلونزا البكتيرية - الانفلونزا الموسمية - الالتهاب الكبدي أ ، ب - الحصبة - الحصبة الألماني – النكافية".

-الطفل الذي يتناول أدوية تحتوي على الكورتيزون مثل" زيلون - بريدسول - فينادون – أبيدون" بجرعة اكثر من (٢ مجم/ كجم/ اليوم) لمدة أكثر من أسبوعين، يمنع من أخذ تطعيم شلل الأطفال هو وجميع المخالطين له إلا بعد مرور شهر من آخر جرعة كورتيزون.

- الطفل الذي يعاني من أحد أمراض نقص المناعة..لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال هو والمخالطين له.





وأضاف أن الأطفال الذين أخذوا تطعيمات الصحة ولم يمر أسبوعين على التطعيم، يجب مراعاة التالي ...

- لا مشكلة فى عدم أخذ تطعيم الحملة خاصة وأنها جرعة تنشيطية وأن الطفل أخذ التطعيم خلال أسبوعين.

- لو أخذ الطفل تطعيم الحملة لأي سبب كان، لا يوجد أي مشكلة مطلقًا ولا أي ضرر على طفل.

- الطفل الذي أخذ تطعيم حملة شلل الأطفال ولم يمر عليه أسبوعين، يأخذ تطعيمات الصحة الإجبارية فى موعدها لكي يكون منتظما مع مواعيد جدول التطعيمات.