ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال.. 10 تحذيرات يجب مراعاتها

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:01 ص
حملة تطعيم شلل الأطفال
حملة تطعيم شلل الأطفال
Advertisements
هاجر هانئ
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من صباح اليوم الأحد وحتى الأربعاء ٣ مارس، للمواطنين والمقيمين على أرض مصر من عمر يوم وحتى عمر ٥ سنوات.

قدم الدكتور الشربيني محمد الشربيني، استشاري الأطفال وحساسية صدر الأطفال، بعض التحذيرات التي يجب مراعاتها قبل تطعيم الطفل ضد شلل الأطفال.

اقرأ أيضا..

-ينصح بالامتناع عن الرضاعة  لمدة نصف ساعة على الأقل قبل التطعيم وبعده.
-الطفل الذي أخذ تطعيم الروتا ولم يمر عليه أسبوعين لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال.
- الطفل الذي أخذ تطعيم شلل الأطفال....  لا يأخذ تطعيم الروتا إلا بعد مرور أسبوعين.
- لا يشترط مرور أى مدة بين تطعيم شلل الأطفال وأى من التطعيمات التالية "المكورات الرئوية - الانفلونزا البكتيرية - الانفلونزا الموسمية - الالتهاب الكبدي أ ، ب - الحصبة - الحصبة الألماني – النكافية".
-الطفل الذي يتناول أدوية تحتوي على الكورتيزون مثل" زيلون - بريدسول - فينادون – أبيدون" بجرعة اكثر من (٢ مجم/ كجم/ اليوم)   لمدة أكثر من أسبوعين، يمنع من أخذ تطعيم شلل الأطفال هو وجميع المخالطين له إلا بعد مرور شهر من آخر جرعة كورتيزون.
- الطفل الذي يعاني من أحد أمراض نقص المناعة..لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال هو والمخالطين له.

وأضاف أن الأطفال الذين أخذوا تطعيمات الصحة ولم يمر أسبوعين على التطعيم، يجب مراعاة التالي ... 
- لا مشكلة فى عدم أخذ تطعيم الحملة خاصة وأنها جرعة تنشيطية وأن الطفل أخذ التطعيم خلال أسبوعين.
- لو أخذ  الطفل تطعيم الحملة لأي سبب كان، لا يوجد أي مشكلة مطلقًا ولا أي ضرر على طفل.
- الطفل الذي أخذ تطعيم حملة شلل الأطفال ولم يمر عليه أسبوعين، يأخذ تطعيمات الصحة الإجبارية فى موعدها لكي يكون منتظما مع مواعيد جدول التطعيمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لو بتحبوهم طعموهم.. صحة الإسماعيلية تكشف تفاصيل حملة تطعيم شلل الأطفال

استشاري أطفال يحذر الأمهات من دمج التطعيم الأساسي وشلل الأطفال فى نفس الوقت.. فيديو

الصحة تعلن جدول تطعيمات الأطفال الإجبارية من عمر يوم حتى 18 شهرًا

الطب الوقائي: فرق متحركة لتطعيم كل الأطفال في مصر.. فيديو

الأحد المقبل.. الصحة: إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

قبل انطلاق الحملة.. صحة الإسماعيلية تؤكد عدم وجود آثار جانبية لتطعيم شلل الأطفال

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

من عام 79 قبل الميلاد.. اكتشاف عربة أثرية رومانية بكامل هيئتها| فيديو

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

الأطباء نصابين .. سلخانة تعذيب داخل مركز إدمان .. خاص

بعد قليل .. إعادة المرافعة فى دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات