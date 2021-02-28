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تعليم

التعليم: غرف عمليات لمتابعة سيستم الامتحانات الإلكترونية بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:30 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم ‏والتعليم الفني، عن تشكيل غرف عمليات على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والسيستم الخاص بها.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن غرف عمليات المديريات التعليمية تكون برئاسة مدير المديرية التعليمية، وعضوية كل من وكيل المديرية ومدير التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ومدير إدارة الإحصاء والموجه العام للمادة الدراسية التي يجرى عليها الامتحان، ‏على أن تقوم هذه الغرف بإعداد تقرير يومي شامل عن أعمال الامتحان في المديرية وإرساله إلى غرفة العمليات بالوزارة.

‏كما أكدت وزارة التربية والتعليم على تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة التعليمية ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية والموجه أول المادة التي يجرى بها الامتحان.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.

كما شدد وزير التربية والتعليم، على أنه سيتم تطبيق القانون أيضا على أى عضو من الإدارة التعليمية يسمح بالغش في أي لجنة امتحانية.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات، لحل المشاكل التقنية التي عانى منها بعض طلاب الصف الأول الثانوي أثناء وجودهم على منصة الامتحان أمس السبت.

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التعليم: غرف عمليات لمتابعة سيستم الامتحانات الإلكترونية بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية

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