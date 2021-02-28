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تعليم

التعليم العالي: تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2020

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:04 ص
تقدم مصر بمؤشر المعرفة
تقدم مصر بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2020.
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نهلة الشربينى
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بشأن تقدم مصر بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2020.

وأفاد التقرير بأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلنت عن أكثر الدول التي حقَّقت تقدمًا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020.


وأوضح التقرير تقدم مصر 10 مراكز عن تصنيف عام 2019 الذي كانت تحتل فيه المرتبة 82 لتصبح مصر في المرتبة الـ72 في تصنيف 2020، من أصل 138 دولة على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى اعتلاء مصر والسعودية ترتيب الدول الأكثر تقدما في المراكز خلال عام 2020، حيث حققت كلا الدولتين تقدما 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بالتقدم 7 مراكز ثم جاءت ألمانيا وألبانيا في المرتبة الثالثة بالتقدم 6 مراكز في التصنيف.

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