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حوادث

سلخانة مركز الإدمان بالمريوطية.. إجبار مدمن مخدرات على غسل الأطباق وتنظيف أرضية الفيلا

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:17 ص
مدمن - ارشيفية
مدمن - ارشيفية
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محمد عبدالله
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجآت فى قضية تعذيب عدد من الأشخاص داخل مركز إدمان يديره مجموعة نصابين اعترف أحد الأشخاص والذى عانى من الإدمان أنه كان يتعاطي المواد المخدرة "الحشيش، الأستروكس" منذ عشر سنوات وعلى أثر ذلك اصطحبه والده للفيلا الخاصة بالمتهمين لمعالجته من حالة الإدمان مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف جنيه شهريا حيث كان هناك برنامج علاجي متبع لحالته المرضية يشرف عليه المتهمان الأول والثاني وآخر متوفی، وعندما انتابته أعراض الانسحاب من المواد المخدرة اقتادوه لمكان آخر لاستكمال علاجه ثم عاد ثانية إلى الفيلا الخاصة بالمتهمين لاستكمال علاجه، محتجزين إياه على غير رغبته ومجبرين إياه على القيام بأعمال غسل الأطباق وتنظيف الأرضية وحديقة الفيلا محل علاجه رغما عنه مهددين إياه بالتعدي عليه بالضرب حال عدم امتثاله لأوامرهم.


باشرت نيابة العامة جنوب الجيزة تحقيقاتها فى الواقعة، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حجزوا المجني عليهم أیمن س ع  ا، محمود ع  ع ح، كرم أ م م، محمد ي ع م، عمر ح م ت م بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصح فيها القوانين واللوائح، وقد صاحب ذلك تعذيب المجني عليهم سالفي الذكر بالتعذيبات البدنية، وذلك بقيامهم باحتجاز سالفي الذكر بالفيلا الكائنة بمنطقة المريوطية بدائرة مركز البدرشين المستأجرة من المتهم الخامس والتي جهزوها بالتجهيزات اللازمة لمنع المجنى عليهم من حرية التنقل ومبارحة مسرح الجريمة خلال فترة حدوث الواقعة بالقوة والتهديد بتكبيل المجني عليهم بالحبال والتعدي عليهم بالإيذاء البدني إتماما لحجزهم. 

كما استخدموا الأطفال المجني عليهم محمد يوسف عبد الكريم محمود  عمر حسين محمد توفيق محمد - حال كونهما لم يبلغا الثامنة عشر عاما میلادیا كاملا من العمر- وذلك باستخدامهم لهم في العمل القسرى وكذا لأغراض غير مشروعة وزاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين  حازوا آلات وعدد وعقاقير طبية بدون سبب مشروع حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولة مهنة الطب على النحو المبين بالتحقيقات.

كما زاولوا مهنة العلاج النفسي دون أن يكونوا مقيدين في جدول المعالجين النفسيين في وزارة الصحة وزاولوا نشاط منشأة طبية بدون الحصول على ترخیص- دون أن يكونوا أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب وكانت تلك المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا  واستخدموا أدوات أحبال تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبهم من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما اشترك المتهم الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربع الأول وآخر متوفى في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة بأن أمدهم بالفيلا- مسرح الواقعة عبر استئجارها لهم مقابل مبلغ مالي مع علمه بمزاولتهم أنشطة غير القانونية ذلك فتمت الجرائم السابقة بناء على تلك المساعدة وذلك لاتفاق 

وأمرت النيابة العامة بإحالة الـ  5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتعذيب داخل مركز إدمان غير مرخص.
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