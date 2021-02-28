ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الإسكندرية: انتظام أعمال امتحانات سنوات النقل دون شكاوى

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:18 م
مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
تفقد الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدارس الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، وتفقد عددا من لجان الامتحانات بإدارة وسط التعليمية، حيث أدى تلاميذ الصف الرابع الامتحان واحد لجميع المواد الدراسية. 

وبدأت الزيارة بمدرسة الشاطبي الميكانيكية يؤدي بها ٣٣٠ طالبًا الامتحانات في ١٧ لجنة فرعية، وظهرت اللجنة منضبطة. 

كما تفقد سعد لجان الامتحانات بمدرسة عمرو عراقي محمد نصار الابتدائية محرم بك سابقا يؤدى بها ٧٩ طالبًا في ٧ لجان فرعية. 

اقرأ أيضا:

وقال محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إنه لم ترد أية شكاوى عن صعوبة الامتحان مشيرًا إلى أن أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائي تحقق نواتج التعلم في جميع المواد، وكذا تحقق الوزن النسبي لجميع المواد بالتوازي وليس مادة على حساب أخرى.

وأضاف أن امتحانات الصف الثاني الثانوي، سارت بشكل منتظم في يومها الأول، وأدى الطلاب الامتحان إِلِكْتِرُونِيًّا بعد استجابة المنصة الامتحانية الإلكترونية في لجان مدارس المحافظة.

وشدد على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.

وكان طلاب الصف الأول الثانوي بالإسكندرية، أدوا أمس السبت، امتحان اللغة العربية والأحياء، إِلِكْتِرُونِيًّا، وقد انتهت الفترة الأولى من امتحانات الصف الثانى الثانوى وقد سارت بشكل منتظم.

وشدد الدكتور محمد سعد على ضرورة تطبيق، كافة الإجراءات الاحترازية الاحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

تخفيض الرسوم .. مقترح بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

استرداد الخاطب للمهر.. مفاجآت فى قانون الأحوال الشخصية بعد إحالته للجان النواب

ذاكرة الجماهير زي السمك.. شوبير يهاجم موسيماني ويوجه له تحذيرا

موجة باردة تقترب .. السعودية على موعد مع صقيع شديد في هذا التوقيت

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور