حجز دعاوى وقف انتخابات الصحفيين للحكم

حجزت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى، المقامة لإلغاء الدعوة لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين ، و التى من المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة بسبب فيروس كورونا للحكم أخر الجلسة.





وحضر سيد أبوزيد الممثل القانونى لنقابة الصحفيين ومقيمين الدعاوى ، كما حضر عدد من المتدخلين هجوميًا لطلب رفض الدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، ومن بينهم حسام السويفى مرشح علي عضوية المجلس، ورفعت رشاد المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين، وكارم يحي أيضًا المرشح علي النقيب، ومساعد الليثي المرشح علي عضوية المجلس، وياسر سليم مرشح عضو المجلس أيضًا .





وطالب الممثل القانونى للنقابة والمتدخلين هجوميا ، رفض جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن واجراءات الانتخابات في موعدها.





وذكرت إحدي الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته القانونية، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين ، و لهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين ، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.

كما ذكرت الدعوى الأخري المقامة من أحد الصحفيين ، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة علي الانتخابات رفضت ذلك .





يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.