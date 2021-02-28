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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الكسكسي باللحم

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
يعتبر كسكسي باللحم  من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج  بالصحة والراحة.

مقادير كسكسي باللحم
كيلو ونصف كسكسي مستوي 
كيلو ونصف لحمة 
2 بصلة كبيرة شرائح 
زيت زيتون 
زيت نباتي 
2 ثمرة طماطم مكعبات مقشرة 
ملعقة ونصف كبيرة صلصة طماطم 
150 جرام حُمُّص معلب أو منقوع 
نصف كيلو جزر 
نصف كيلو كوسة 
نصف كيلو قرع بالقشر 
ثمرة كرنب سلطة أخضر 
فلفل حار 
ملعقة كبيرة سمنة 
2 مكعب مرقة لحمة 
ملح 
فلفل أسود 
ملعقة صغيرة زنجبيل 
ماء مغلي 

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طريقة تحضير كسكسي باللحم
-يشوح البصل في الزيت على النار
-تضاف اللحمة والطماطم والتوابل والملح والفلفل الأسود والمرقة والفلفل الحار
-تضاف صلصة الطماطم وقطع الخضار
-يضاف الماء المغلي
-يضاف الحمص ويترك الخليط على النار حتى تمام النضج
-يقدم الكسكسي مع خليط اللحم والخضار والصوص


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