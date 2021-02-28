كارثة بيئية.. إسرائيل تتسبب في تلوث شواطئ لبنان بـ 2 طن قطران

كشفت النائبة اللبنانية، عناية عز الدين، عن أن "كمية القطران التي انتشرت على شواطئ لبنان الجنوبية نتيجة الاعتداء الإسرائيلي البيئي عليها، تقدر بحوالي 2 طن".





جاء ذلك خلال تعليقها على إطلاق لبنان حملة تنظيف الشاطئ الجنوبي من منطقة العباسية شمالًا حتى شاطئ الناقورة جنوبًا.





وأكدت عز الدين في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع "تويتر"، أن "عملية التنظيف شاقة، ومضنية، وتتطلب متابعة وتعاون بين ​البلديات​ والجمعيات الكشفية، والأهلية، والبيئية المحلية، والوطنية منها والدولية، على أمل إتمامها خلال 15 يوما".





وأشارت إلى أن العملية تتطلب الكثير من التجهيزات والأدوات لعملية التنظيف الدقيقة، وملابس الحماية للفرق العاملة، وأكياس لجمع وتوضيب المواد الملوثة، مشددة على أنه يتعين على الجهات الرسمية المساهمة بتأمينها، بعد أن قدمت بعضها ​قوات اليونيفيل​ وIUCN، وأنه يجب رفد المتطوعين بأيد عاملة إضافية لإنهاء المهمة بأسرع وقت ممكن.





وناشدت النائبة اللبنانية الوزارات المعنية، ​البيئة​ والأشغال، تحمل مسؤوليتهما في عملية توضيب المواد الناتجة عن عملية التنظيف، ووضع تصور للطريقة الفضلى للتخلص منها.