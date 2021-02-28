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محافظات

أول تعليق لسفير بلجيكا على مشروع متحف قناة السويس العالمي خلال جولة تفقدية

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:06 م
أول تعليق رسمي لسفير
أول تعليق رسمي لسفير بلجيكا علي مشروع متحف قناة السويس
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انجي هيبة
أجري فرانسوا كورنيه دي الزيوس السفير البلجيكي بالقاهرة، زيارة تفقدية لمشروع متحف قناة السويس، اليوم الأحد، علي هامش زيارته الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

اشاد السفير البلجيكي بأداء شركة المقاولون العرب في ما تم تنفيذه لإحياء المبني التاريخي للشركة العالمية لقناة السويس، والذي تم تطويره ليصبح اكبر متحف عالمي يضم مقتنيات اثرية في المنطقة، مشيرا الي عمق المكان والذي  يمثل حقبة زمنية مهمة في تاريخ العلاقات المصرية الأوروبية، علي حد وصفه.

ومن جانبه صرح المهندس مبارك منصور بأن مشروع المتحف عبارة عن أعمال انشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وأعادته لسالف عهده بعد الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام  1869وتأهليه ليكون متحف عالمي يحكي تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة.

 كما يشمل المشروع أيضا إدارج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف.

و يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكي تاريخ قناة السويس. 
وأضاف  مبارك أن المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمشل مساحة المبانى المشغولة منها  5500  متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح.

كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.

أضاف مبارك، أن العمل بدأ بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلي للأخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشىء بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة. وأضاف المهندس أحمد جامع أن المبنى يضم 99 قاعة و114 باب و175 نافذه و303 عمود خشبى وذلك بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنيه.
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أول تعليق لسفير بلجيكا على مشروع متحف قناة السويس العالمي خلال جولة تفقدية
أول تعليق لسفير بلجيكا على مشروع متحف قناة السويس العالمي خلال جولة تفقدية
أول تعليق لسفير بلجيكا على مشروع متحف قناة السويس العالمي خلال جولة تفقدية
أول تعليق لسفير بلجيكا على مشروع متحف قناة السويس العالمي خلال جولة تفقدية
أول تعليق لسفير بلجيكا على مشروع متحف قناة السويس العالمي خلال جولة تفقدية
أول تعليق لسفير بلجيكا على مشروع متحف قناة السويس العالمي خلال جولة تفقدية
أول تعليق لسفير بلجيكا على مشروع متحف قناة السويس العالمي خلال جولة تفقدية
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