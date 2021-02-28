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توك شو

أشرف زكى يعلن موعد جنازة يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:08 م
الفنان الراحل يوسف
الفنان الراحل يوسف شعبان
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عادل نصار
قدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، العزاء في وفاة الفنان يوسف شعبان، الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز 90 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا. 

وعلق زكي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، قائلا :" فقدنا قيمة كبيرة ومشوار كبير من الكفاح والنجومية والعمل العام والخدمة العامة". 

ووصف النقيب، الفنان الراحل يوسف شعبان بأنه واحدا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وواحد من أعظم نقباء المهن التمثيلية، متابعا بأنه أدار النقابة لفترتين 8 سنوات من اهم الفترات في تاريخ النقابة. 

وكشف عن أن جنازة الفنان يوسف شعبان ستتحرك من مستشفى العجوزة في العاشرة صباح الغد الاثنين إلى مقابر الأسرة في أكتوبر، وصلاة الجنازة ستكون في المقابر.
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