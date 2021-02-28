شابة تنتقم من حبيبها الخائن بطريقة صادمة وغير متوقعة.. تفاصيل

انتقمت شابة مجروحة من حبيبها "المخادع" ، بطريقة غير متوقعة لتفضح امر خيانته أمام الجميع بالأدلة المثبتة التي يستحيل إنكارها.

وانتقمت الشابة العشرينية من حبيبها الخائن بطريقة ذكية، حيث طبعت رسائل خيانته مع النساء الأخرى وعلاقتها على حائط منزله.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار، شملت الرسائل المطبوعة محادثة بين حبيبها المخادع وبين صديقاتها السابقة وثلاث نساء أخريات.

ولم تكتفي الشابة المخدوعة بتعليق رسائل خيانة حبيبها، على حوائط منزله، ولكنها أقدمت على تسجيل أمر خيانة حبيبها عبر تطبيق التيك توك لتواجه أمام الناس جميعا.

وفي مقطع فيديو سريع الانتشار تمت مشاهدته 2.5 مليون مرة ، قالت الشابة عبر الفيديو " لقد اكتشفت أن صديقي كان يخونني لمدة أربعة أيام، كان يخون ليس مع واحدة ، ولا اثنتين ، ولكن مع ثلاث سيدات جميلات."

واستطردت الشابة المخدوعة عبر الفيديو " في تلك الأيام الأربعة جمعت كل الأدلة التي استطعت العثور عليها وقررت أن أجعله تلك الأدلة خلفية حوائط منزله".

وتابعت "لقد استغرق الأمر حوالي ساعتين لألصق كل الأدلة على جداره لكنني اعتقدت بالتأكيد أن الأمر يستحق ذلك".

وفي النهاية اتصلت الشابة بحبيبها وابلغته بأن هناك مفاجأة في انتظاره بمنزله، لتترك بعد الشابة المنزل وتضع حبيبها تحت الأمر الواقع، ليتفاجأ الشاب بصور رسائل خيانته مطبوعة على حائط غرفته ، وبالرغم من ذلك أنكر خيانته لحبيبته للهروب من موقفه المخزي.