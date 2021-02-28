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تشجيعا للعاملين.. المالية تكشف مفاجأة حول خصم 30% من رواتب الموظفين.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:58 م
رواتب الموظفين
رواتب الموظفين
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محمد القاضي
كشفت داليا فوزي، مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، عن حقيقة خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة الشراء من خلال الراتب على بطاقات ميزة.

وقالت "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الخبر شائعة وليس له أي أساس من الصحة ولكن فيه جزء من التحريف"، مضيفه: "الخدمة تأتي تشجيعا للمواطنين على التوجه للشراء الإلكتروني".

وأكدت: "الدولة ملتزمة بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة"، موضحة: "خدمة الراتب المقدم عبر ميزة هي خدمة اختيارية تتم بناءا علي طلب الموظف، حيث سيتم اتاحة 30% من قيمة الراتب مقدما لاستخدامها في علميات الشراء الإلكتروني سواء عبر الانترنت أو غيرها من الخدمات والمنافذ المخصصة للبيع".

وأشارت إلى أنه يتم خصم المبلغ المستخدم بهذه الخدمة في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة، اعتبارا من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة.
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