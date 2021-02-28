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فن

فيفي عبده وخالد النبوي وصابرين ولطيفة ووفاء عامر وندى بسيوني يودعون الراحل يوسف شعبان.. شاهد

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:59 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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محمد بدران
نعي عدد من الفنانين، الفنان يوسف شعبان الذي توفي اليوم الاحد عن عمر ناهز 90 عام إثر إصابته بفيروس كورونا. 
ونعت الفنانة صابرين ، النجم الراحل عبر حسابها الشخصي على تويتر قائلة: "‏‏وداعا يامحترم إنا لله وإنا اليه راجعون ‎#يوسف_شعبان 😢😢😢😢😢😢".

من جانبه، قال الفنان خالد النبوي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "‏‏البقاء لله خالص العزاء في رحيل الفنان و النجم الكبير يوسف شعبان الله يرحمك 🙏.

وعلقت ندي بسيوني :"‏الله يرحمك فنان راقي ومحترم وقديرالف رحمه عليك يا استاذ يا كبير اللهم اغفر له وارحمه و ثبته عند السؤال واسكنه فسيج جناتك يارب العالمين 🙏🌱"

وتابعت وفاء عامر علي "‏بكل الحزن انعي أحد أعمدة الفن في مصر والعالم العربي.. الفنان العظيم يوسف شعبان ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يوسف_شعبان"

وكتبت لطيفة: "‏الله يرحمك يا فنان يا عظيم يا انسان يا محترم .. بصمتك قوية في الفن كل الاجيال هتتعلم منك و من احترامك للفن و لجمهورك .. الف رحمة ونور على روحك #يوسف_شعبان"

واصافت فيفي عبده "‏انا لله و انا اليه راجعون توفي الي رحمة الله الفنان الكبير يوسف شعبان. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة و يصبر اهله و احبابه يا رب. برجاء الدعاء له"

وكتبت ريهام عبد الغفور "‏اول مره في حياتي وقفت قدام كاميرا كان معاه وكنت طالعه بنته في مسلسل العائله والناس وبعد كده كنت بنته برضه في الحقيقه والسراب.. في الجنه إن شاء الله
وكتبت دينا "انا لله و انا اليه راجعون
الفنان القدير #يوسف_شعبان في ذمة الله
اللهم ارحمه و اغفرله نسألكم_الدعاء"
ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 

يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 
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