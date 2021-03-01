طريقة تفعيل الوضع الليلي على "فيسبوك" في 5 خطوات

دشنت شركة فيسبوك Facebook ، الميزة التي طال إنتظارها لسنوات، حيث استبدالت عملاقة التواصل الاجتماعي لواجهة البيضاء الساطعة على تطبيق الهاتف وموقع الويب بخلفية سوداء، والمعروفة باسم الوضع الداكن أو Dark Mode، والتي يجدها بعض المستخدمين أن تسهل عملية القراءة عبر المنصة، وتقليل إجهاد العين واستهلاك طاقة البطارية.





وبحسب ما ذكره موقع "toms guide"، اختبرت شركة فيسبوك، خاصية الوضع الليلي مع مستخدمي الإصدار التجريبي خلال العام الماضي، والآن أتاحت عملاقة التواصل الاجتماعي سمة الوضع المظلم Dark Mode للجميع.









وفيما يلي نستعرض إليك دليلا كاملا خطوة بخطوة عن كيفية تمكين ميزة الوضع الليلي Dark Mode، بتطبيق فيسبوك على جميع الأجهزة:





أولا: كيفية تفعيل ميزة الوضع الداكن بفيسبوك على هواتف أندرويد:





1. افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الأندرويد.





2. انقر على الثلاث خطوط الأفقية، أعلى يسار الشاشة بجوار أيقونة الإشعارات.





3. من قائمة حسابك، مرر إلى أسفل وانقر على خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy.





4. ستظهر إليك قائمة خيارات جديدة، انقر على الخيار الرابع ضمنها المسمى الوضع المظلم Dark Mode.





5. ستري خياران ضمن قائمة الوضع المظلم، وحدد الخيار بجوار قيد التشغيل أو On.









ثانيا: كيفية تفعيل ميزة الوضع الداكن بفيسبوك على هواتف آيفون:





1. افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الآيفون.





2. انقر على الثلاث خطوط الأفقية، أسفل يسار الشاشة بجوار أيقونة الإشعارات.









3. من قائمة حسابك، قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy.





4. انقر على خيار الوضع المظلم Dark Mode.





5. ستري خياران ضمن قائمة الوضع المظلم، وحدد الخيار بجوار قيد التشغيل أو On.









ثالثا: كيفية تفعيل ميزة الوضع الداكن بفيسبوك على سطح المكتب:





1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك.





2. انقر فوق رمز السهم لأسفل في الزاوية اليمنى العليا من شريط القائمة.





3. انقر فوق العرض وإمكانية الوصول Display & Accessibility.





4. انقر فوق الخيار "تشغيل" ضمن "الوضع الداكن Dark Mode".



