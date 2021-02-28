وسط إجراءات احترازية مشددة .. طلاب الفرق الثانية والرابعة يؤدون الامتحانات بآثار القاهرة

عقدت كلية الاثار بجامعة القاهرة ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الاحد الموافق 28/2/2021

حيث عقدت امتحانات الفرقة الثانية لطلاب البكالوريوس في تمام الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحا ، كما تم انعقاد امتحانات طلاب الفرقة الرابعة لطلاب مرحلة البكالوريوس في تمام الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر ظهرا .





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وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إن الامتحانات قد مرت دون رصد أي مشكلات سواء صحية أو تنظيمية مع وجود متابعة باستمرار من جانب عميد الكلية وإدارتها والتأكد من من تطبيق الجميع للإجراءات الاحترازية ، ومنع التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الكلية .





كما انه يتم قياس درجة الحرارة الخاصة بهم للاطمئنان على صحتهم ومرورهم من بوابات التعقيم وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامات وتعقيم القاعات بين الفترات الامتحانات .





وأوضح "رجب" أن الكلية لم تتلقى أي مشكلات أو حالات مرضية من جانب الطلاب ، لافتا إلى أن جميع الطلاب قد أدوا جميع الامتحانات اليوم بنظام "البابل شيت" كما أنه تم تصحيح الامتحانات في آخر اليوم ورصد نتائجها ، ليتم الاعلان عنها فور الانتهاء من الامتحانات .