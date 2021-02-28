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تعليم

وسط إجراءات احترازية مشددة .. طلاب الفرق الثانية والرابعة يؤدون الامتحانات بآثار القاهرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:15 م
امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الاول باثار القاهرة
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مريم عزت - احمد الشاهد
عقدت كلية الاثار بجامعة القاهرة ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الاحد الموافق 28/2/2021 
حيث عقدت امتحانات الفرقة الثانية لطلاب البكالوريوس في تمام الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحا ، كما تم انعقاد امتحانات طلاب الفرقة الرابعة لطلاب مرحلة البكالوريوس في تمام الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر ظهرا .

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وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إن الامتحانات قد مرت دون رصد أي مشكلات سواء صحية أو تنظيمية مع وجود متابعة باستمرار من جانب عميد الكلية وإدارتها والتأكد من من تطبيق الجميع للإجراءات الاحترازية ، ومنع التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الكلية .

كما انه يتم قياس درجة الحرارة الخاصة بهم للاطمئنان على صحتهم ومرورهم من بوابات التعقيم وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامات وتعقيم القاعات بين الفترات الامتحانات .

وأوضح "رجب" أن الكلية لم تتلقى أي مشكلات أو حالات مرضية من جانب الطلاب ، لافتا إلى أن جميع الطلاب قد أدوا جميع الامتحانات اليوم بنظام "البابل شيت" كما أنه تم تصحيح الامتحانات في آخر اليوم ورصد نتائجها ، ليتم الاعلان عنها فور الانتهاء من الامتحانات .
وسط إجراءات احترازية مشددة .. طلاب الفرق الثانية والرابعة يؤدون الامتحانات بآثار القاهرة
وسط إجراءات احترازية مشددة .. طلاب الفرق الثانية والرابعة يؤدون الامتحانات بآثار القاهرة
وسط إجراءات احترازية مشددة .. طلاب الفرق الثانية والرابعة يؤدون الامتحانات بآثار القاهرة
وسط إجراءات احترازية مشددة .. طلاب الفرق الثانية والرابعة يؤدون الامتحانات بآثار القاهرة
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