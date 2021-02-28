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الحكومة: المالية هي الجهة المنوطة بتحصيل نسبة الـ 2.5% قيمة التصرفات العقارية

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:51 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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حمزة شعيب
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة مستعدة للنظر في تسلسل ملكية العقار للتسهيل علي المواطنين..

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" التعديلات الجديدة ستراعي المواطنين ولن تكون هناك إجراءات صعبة".

وتابع متحدث الحكومة:" وزاة المالية هي المنوطة بتحصيل نسبة الـ 2.5% قيمة التصرفات العقارية، لافتا إلي نسبة الـ 2.5% معقولة ومطبقة في معظم دول العالم.

وأوضح:" لن يتم سؤال من يريد تسجيل شقته عن رسوم الـ 2.5% قيمة التصرفات العقارية".

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