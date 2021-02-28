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أخبار العالم

المطالبات باستقالة رئيس وزراء أسكتلندا تزداد.. زعيم حزب العمال ينضم للمعارضة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:48 م
رئيسة وزراء اسكتلندا
رئيسة وزراء اسكتلندا
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على صالح
انضم زعيم حزب العمال الأسكتلندي المنتخب حديثًا، أنس سروار ، إلى أحزاب المعارضة الأخرى في المطالبة باستقالة الوزيرة الأولى المحاصرة نيكولا ستورجون.

في حديثها على قناة سكاي نيوز صوفي ريدج صباح الأحد ، قالت سروار إن ستورجون يجب أن تتبع "المبدأ" بشأن مزاعم سلفها كوزيرة أولى وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي أليكس سالموند بأنها ضللت البرلمان الاسكتلندي المنحل وأهدرت أموال دافعي الضرائب على "منحازة". 'التحقيق في مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده.

وقال سروار: "أعتقد أن نيكولا ستورجون نفسها ستقول إذا كان سياسي معارض في الحكومة ، وخرق القانون الوزاري ، فمن المتوقع أن يستقيل". "إنها نقطة مبدأ واحترام لمنصب الوزير الأول".

كما عارض سروار خطة الحزب الوطني الاسكتلندي المعلنة لإجراء تكرار لاستفتاء الاستقلال الذي خسره في عام 2014 إذا فاز في انتخابات البرلمان الاسكتلندي في مايو ، بحجة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

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