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تشريعية البرلمان يكشف تفاصيل إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عادل نصار
قال الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت من حسن المبدأ على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذى أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية حتى نهاية العام، ولكن سيتم مناقشة المواد المنصوص عليها في القانون في جلسة الغد، وقد يكون هناك قرارات أخرى للحكومة غدًا.

وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن حزب مستقبل وطن تقدم بطلب لتأجيل العمل ببعض المواد التي أثارت الجدل بالقانون، وخاصة المتعلقة بتوصيل خدمة المرافق العامة، والخاص بضريبة التصرفات العقارية القائمة على البائع بنسبة 2.5%.

وتابع أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون أضاف المادة "42 مكرر ب" التي تنص على جواز سداد المشتري الضريبة على أقساط حال كان لديه رغبة في السداد، مع انخفاض نسبة الضريبة إلى 1% في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشأة للضريبة، مشددًا على أن إرجاء العمل بالقانون لا يمنع من يرغب في تسجيل عقاره وفقًا للقانون القديم.

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